محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الشيخ زايد المركزي

18 حجم الخط

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الشيخ زايد المركزي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في المجالات الحيوية المرتبطة بصحة الأم والطفل.

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

وأكد محافظ الجيزة أن الوحدة الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنها تضم حضّانات حديثة بسعة 8 أسرّة، جرى تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، بما يلبّي احتياجات رعاية الأطفال حديثي الولادة، لا سيما الحالات الحرجة والمبتسرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، ومدير مستشفى الشيخ زايد المركزي، حيث تم التأكد من الجاهزية الكاملة للوحدة الجديدة للعمل، وتزويدها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتطبيق جميع سياسات مكافحة العدوى، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة.

الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة

وشملت الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة المرور على عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، من بينها وحدات الرعاية المركزة للكبار والأطفال، ووحدة الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، ووحدة القسطرة القلبية، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى غرف العمليات التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير شاملة تمهيدًا لافتتاحها ودخولها الخدمة في أقرب وقت، ضمن خطة تطوير متكاملة تستهدف رفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الأداء الطبي والخدمي.

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

افتتاح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

وأكد المهندس عادل النجار أن افتتاح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة يسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى، ويعزز قدرة مستشفى الشيخ زايد المركزي على تقديم خدمات طبية متقدمة لأهالي المنطقة، مشددًا على أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المستشفيات العامة والمركزية، وتعمل على تطويرها وتزويدها بالإمكانات البشرية والتقنية اللازمة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن تطوير القطاع الصحي يعتمد على تكامل الجهود والتعاون المستمر مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تمثل شريكًا أساسيًا في دعم المنظومة الصحية، سواء من خلال المساهمة في تجهيز الأقسام الطبية أو توفير الأجهزة والمستلزمات، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا إيجابيًا لتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.