ضبط مستحضر مقلد وغير مسجل بهيئة الدواء في الصيدليات بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة ومراكز العلاج الطبيعي، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية فرع الفيوم، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان.

واستهدفت الحملة التأكد من ضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة، والتزام المراكز الطبية بالمواصفات القياسية.

نتيجة الحملة على الصيدليات

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط دواء مقلد وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية وصادر له بطاقة تسجيل مزورة ويتم تداوله بالأسواق والصيدليات، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بإحدى الصيدليات وبلغ عددها 29 علبة، وتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة ومراكز العلاج الطبيعي، والمخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وبين أن هناك تشديدات بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار في أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.