الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مستحضر مقلد وغير مسجل بهيئة الدواء في الصيدليات بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة ومراكز العلاج الطبيعي، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية فرع الفيوم، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان.

واستهدفت الحملة التأكد من ضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة، والتزام المراكز الطبية بالمواصفات القياسية.

نتيجة الحملة على الصيدليات

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط دواء مقلد وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية وصادر له بطاقة تسجيل مزورة ويتم تداوله بالأسواق والصيدليات، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بإحدى الصيدليات وبلغ عددها 29 علبة، وتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف  الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة ومراكز العلاج الطبيعي، والمخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 وبين أن هناك تشديدات بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار في أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة العلاج الحر التموين والتجارة الداخلية الدواء المصري الخضار والفاكهــة الصحة والسكان العناية بالبشرة المواصفات القياسية تكثيف الحملات على الأسواق هيئة الدواء المصرية مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية وقعت بروتوكولا لتوصيل المياه لـ 3000 منزل مجانا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

بحث 56 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأوقاف الإسلامية بفلسطين: 2228 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

جامعة القاهرة تنظم زيارة إلى "دار أهل مصر الطيبين" بإمبابة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

مقتل مسلح وإصابة الآخر، تفاصيل جديدة بواقعة إطلاق نار على حفلة حانوكا في أستراليا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. تقي الدين الراصد، رائد التكنولوجيا والهندسة

لا يحتاجون إليها، علي جمعة يكشف سر عدم الصلاة على الشهداء

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads