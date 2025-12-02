الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 83 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة علي أسواق الفيوم، بالتنسيق مع  مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، بهدف السيطرة على الأسواق، والتأكد من سلامة السلع المعروضة.

نتائج الحملة علي مخابز الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم- زنة الواحدة 50 كيلو جرام، كانت معدة للبيع في السوق تلسوداء، كما حررت 83 مخالفة تموينية للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الإنتاج، رغيف مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين.

تحرير 61 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بالفيوم

ضبط دقيق مدعم ولحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي في حملة تموينية بالفيوم

واكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادوات العجين الاسواق والمخابز التموين والتجارة الداخلية السيطرة على الأسواق الصحة والطب البيطرى تكثيف الحملات عدم نظافة ادوات العجين قسم مباحث التموين مديريتى الصحة والطب البيطرى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 88 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

تموين الفيوم تتحفظ على كميات ضخمة من السلع المهربة و1.8 طن زيت طعام فاسد

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

تحرير 32 مخالفة للمخابز و43 الأسواق في حملة تموينية بالفيوم

مساعدا وزير التموين في جولة مفاجئة بأسواق الفيوم

تحرير 93 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

تحرير 101 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 103 مخالفات للمخابز و74 للمحال التجارية في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

الأكثر قراءة

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت في كأس العرب

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

من يملك قرار حل البرلمان ومتى يحق له إصدار القرار؟

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

كأس العرب، الهاجري يسجل الهدف الأول للكويت في مرمى مصر

منتخب مصر يواصل البحث عن أول أهدافه أمام الكويت بعد 60 دقيقة

كأس العرب، أفشة يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح أهمية تنظيم الأسرة

تفسير حلم تناول الطعام مع الميت في المنام وعلاقته بالكثير من الخير

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads