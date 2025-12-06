ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة علي أسواق القري والمدن، بهدف السيطرة على الأسواق، ومنع طرح سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية للتداول، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من التحفظ علي، 425 كيلو جرام من المقرمشات مجهولة المصدر، و900 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله خارج منظومة المخابز، و69 كيلو جرام زيت طعام منتهى الصلاحية، و65 كيلو جرام دواجن وقطع دجاج مجهولة المصدر، و13 كيلو جرام جبنة رومي فاسدة، و5.5 كيلو جرام لحوم مفرومة غير صالحة، و3 كيلو لحوم ذبيح خارج المجزر، و75 كيلو نخالة بأحد المخابز.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

