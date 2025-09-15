تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية وقعت بروتوكولا لتوصيل المياه لـ 3000 منزل مجانا

قالت الدكتورة شيرين فتحى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، إن عددا من الجمعيات الأهلية التي تعمل في نطاق المحافظة، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، يستهدف تركيب 3 آلاف وصلة مياه شرب مجانًا لمنازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة الفيوم.

أهداف توقيع بروتوكول توصيل مياه الشرب

واضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن الهدف من توقيع البروتوكول توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوسيع نطاق عمل الجمعيات الاهلية، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

يذكر ان المواطن المستفيد من خدمة توصيل مياه الشرب، لا يتحمل أية تكاليف، طالما أن الاشتراطات والمعايير المعدة مسبقا تنطبق عليه.

