بحث 56 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين بالفيوم، فيتو

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكل مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل  بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يُسهم في توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

فيما عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، بحضور  خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 23 حالة، تم بحثها مع مديري الإدارات الخدمية بالمركز.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد  كامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 10 حالات، بحضور محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلي الإدارات الخدمية بالمركز.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد  أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 17 حالة،  بحضور ممثلى الإدارات الخدمية، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله  6 حالات،  بحضور  سالم فتيح رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

نوعيات شكاوي المواطنين في المراكز والقري

وتنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 17-8-2025

 كما تم التوجيه بدعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

