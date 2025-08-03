الأوقاف الإسلامية بفلسطين: 2228 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

قالت الأوقاف الإسلامية بفلسطين: إن 2228 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأحد.

احتلال غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من باحات الأقصى: “يجب أن نحتل غزة ونفرض السيادة الإسرائيلية عليها”.

وأضاف بن غفير: “الحكومة ستسرع تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية”.

بن غفير يقتحم المسجد الأقصى رفقة عدد من المستوطنين

وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد من أتباعه.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال قرية التواني في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

من جانب آخر، طلبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من سفرائها في جميع الدول والأمم المتحدة ومقراتها ومنظماتها المختلفة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لشرح وفضح دعوة الكنيست الإسرائيلى لتطبيق ما يسمى (السيادة) على الضفة الغربية المحتلة وتداعيات ضمها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة والعالم.

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