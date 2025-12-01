الإثنين 01 ديسمبر 2025
محافظات

تحرير 61 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
حررت مديرية تموين الفيوم 61 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، في حملة مكبرة على أسواق المحافظة في القرى والمدن، شارك فيها مديريتا الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، بهدف ضبط إيقاع الأسواق والسيطرة على ما يتم طرحه من سلع للتداول، ومنع طرح سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من التحفظ على 970 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله، سلع تموينية على تروسيكل، معدة للبيع في السوق السوداء "400 كيلو جرام سكر - 300 زجاجة زيت - 120 كيس مكرونة"، كما تم ضبط 100 علبة مزيل شعر منتهية الصلاحية، و78 كيس بن مجهول المصدر مختلفة الأوزان، و78 كيس مكرونة ناقصة الوزن عن المسجل على الكيس، و30 عبوة مبيد زراعي منتهية الصلاحية، و20 علبة سجائر بيع بزيادة عن السعر، كما حررت 33 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.
 

ضبط دقيق مدعم ولحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي في حملة تموينية بالفيوم

ضبط 132 رأس بتلو مذبوحة خارج المجازر في حملة تموينية بالفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز.

