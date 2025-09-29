تفاصيل جولة وزير التعليم ومحافظ المنيا في عروس الصعيد.. عبد اللطيف يتفقد 3 مدارس.. ويؤكد: البرمجة والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لإعداد جيل قادر على الإبداع

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا، بجولة ميدانية في إدارة أبو قرقاص التعليمية شملت عددًا من المدارس، وذلك للوقوف على سير الدراسة وتفقد الأوضاع التعليمية بها.

وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا يواصلان جولتهما التفقدية بزيارة 3 مدارس بإدارة أبوقرقاص التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية

وتفقد الوزير والمحافظ مدرسة "بلنصورة الثانوية المشتركة" التي تضم نحو 395 طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية والتحدث مع الطلاب لاسيما بالصف الأول الثانوي حول أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات تمثل ركيزة أساسية لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للإبداع في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأكد محمد عبد اللطيف أن البرمجة أصبحت لغة أساسية في العديد من المجالات، وهو ما يتطلب فهمها وإتقانها بما يؤهل الطلاب للتميز في المستقبل.

كما شدد الوزير على أهمية توعية الطلاب بآليات الدخول على منصة "كيريو" اليابانية المخصصة لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت عددا من الفيديوهات التوعوية للمدارس الثانوية حول آليات الدخول على المنصة.

محمد عبد اللطيف: البرمجة والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار الرقمي

وفي إطار الجولة، قام الوزير والمحافظ بتفقد مدرسة "بلنصورة الابتدائية (1)"، التي تضم نحو 1820 طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام العملية التعليمية والتقى بعدد من المعلمين والطلاب.

وخلال الجولة، أكد الوزير أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب في المرحلة الابتدائية، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء شخصية الطالب وإعداده للمراحل التعليمية التالية، مشددًا كذلك على تفعيل الأنشطة المدرسية المتنوعة لما لها من دور محوري في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز قيم الانتماء الوطني لديهم.

كما شملت الجولة تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "جويد للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة أبوقرقاص التعليمية، والتي تضم نحو 748 طالبًا منهم نحو 494 طالبًا في المرحلة الابتدائية.

وخلال الزيارة، تابع الوزير انتظام عملية تسليم الكتب الدراسية للطلاب، ومستوى التحصيل العلمي لطلاب الصفوف الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي، وكذلك انتظام الدراسة بالمرحلة الإعدادية.

وشدد الوزير على التأكد من متابعة إجراء مجموعات التقوية المدرسية لدعم مستوى الطلاب الدراسي، كما أشاد الوزير بجهود إدارة مدرسة جويد للتعليم الأساسي وانضباط سير العملية التعليمية فيها.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا عن اعتزازه بما تشهده المنظومة التعليمية بالمحافظة من تطوير ملموس في البنية التحتية والوسائل التعليمية.

كما أكد المحافظ أن التعاون القائم بين أجهزة المحافظة ووزارة التربية والتعليم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة النهوض بالعملية التعليمية باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة، مشيدًا بجهود المعلمين والإدارات التعليمية في الالتزام والانضباط مع بداية العام الدراسي الجديد.

واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتطوير التعليم، سواء من خلال التطوير المتواصل للبنية التحتية ودمج التكنولوجيا الحديثة في أساليب التدريس بهدف تقديم منظومة تعليمية متميزة وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والمنافسة بقوة على المستويين المحلي والعالمي.

