بينهم العمدة وعبد الستار وهيلا، الحصر العددي الأولي يكشف المتأهلين لجولة الإعادة بدائرة مركز وبندر ملوي في المنيا

أظهرت نتائج الحصر العددي الأولية لأصوات الناخبين في دائرة مركز وبندر ملوي بـ محافظة المنيا، ملامح الجولة الثانية من المنافسة في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع في اللجان العامة والفرعية.

الحصر العددي الأولي يكشف المتأهلين لجولة الإعادة بدائرة مركز وبندر ملوي

وكشفت الأرقام الأولية عن تقدم عدد من المرشحين ودخولهم مرحلة التصفيات المؤهلة لجولة الإعادة في دائرة ملوي حيث جاءت النتائج كالتالي:

– العمدة وائل إسماعيل: 35,352 صوتًا.

– محمد مصطفى كمال: 24,763 صوتًا.

– أسامة عبد الشكور: 17,777 صوتًا.

– رياض عبد الستار: 17,571 صوتًا.

– حازم الدروي: 15,380 صوتًا.

– هيلا سلاسي غنى: 16,597 صوتًا.

وتشير المؤشرات الأولية إلى اشتداد المنافسة بين المرشحين أصحاب أعلى الأصوات، تمهيدًا لحسم السباق الانتخابي في جولة الإعادة المقررة وفق الجدول الذي تعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في ملوي

ولا تزال عمليات المراجعة والتجميع مستمرة لحين إعلان النتائج الرسمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

