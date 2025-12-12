الجمعة 12 ديسمبر 2025
محافظات

بينهم العمدة وعبد الستار وهيلا، الحصر العددي الأولي يكشف المتأهلين لجولة الإعادة بدائرة مركز وبندر ملوي في المنيا

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
أظهرت نتائج الحصر العددي الأولية لأصوات الناخبين في دائرة مركز وبندر ملوي بـ محافظة المنيا، ملامح الجولة الثانية من المنافسة في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع في اللجان العامة والفرعية.

 

الحصر العددي الأولي يكشف المتأهلين لجولة الإعادة بدائرة مركز وبندر ملوي

وكشفت الأرقام الأولية عن تقدم عدد من المرشحين ودخولهم مرحلة التصفيات المؤهلة لجولة الإعادة في دائرة ملوي حيث جاءت النتائج كالتالي:

العمدة وائل إسماعيل: 35,352 صوتًا.
محمد مصطفى كمال: 24,763 صوتًا.
أسامة عبد الشكور: 17,777 صوتًا.
رياض عبد الستار: 17,571 صوتًا.
حازم الدروي: 15,380 صوتًا.
هيلا سلاسي غنى: 16,597 صوتًا.

وتشير المؤشرات الأولية إلى اشتداد المنافسة بين المرشحين أصحاب أعلى الأصوات، تمهيدًا لحسم السباق الانتخابي في جولة الإعادة المقررة وفق الجدول الذي تعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في ملوي 

ولا تزال عمليات المراجعة والتجميع مستمرة لحين إعلان النتائج الرسمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

