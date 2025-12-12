الحصر العددي، المرشحون الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات النواب بالمنيا

18 حجم الخط

أظهرت المؤشرات الأولية للحصر العددي في الدوائر الانتخابية بالمنيا، تفوق عدد من المرشحين بحصولهم على أعلى الأصوات ضمن المتأهلين لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تصدرت بعض الأسماء المشهد الانتخابي بعد حصد عشرات الآلاف من الأصوات في المرحلة الأولى من التصويت.

وجاء المرشح حسين حسني غيته على رأس القائمة بأعلى عدد أصوات على مستوى محافظة المنيا، مسجلًا 46٬691 صوتًا في الدائرة الثالثة التي تضم مراكز مغاغة وبني مزار والعدوة، ليكون الأعلى بين جميع المتنافسين.

أكبر الدوائر الانتخابية بالمنيا

وجاء المرشح محمود عبد الحفيظ في المرتبة الثانية بعدما حصل على 43٬720 صوتًا في الدائرة ذاتها، ليعكس حجم المنافسة القوية داخل دائرة تعد من أكبر الدوائر الانتخابية بالمنيا.

دائرة مركز وبندر ملوي

وفي دائرة مركز وبندر ملوي، تصدر العمدة وائل إسماعيل المشهد بحصوله على 35٬352 صوتًا، ليصبح صاحب أعلى الأصوات في دائرة ملوي وأكثر المرشحين تميزًا خارج الدائرة الثالثة.

كما برز كل من:

– محمد مصطفى كمال بـ 24٬763 صوتًا

– علي بدوي بـ 25٬564 صوتًا

– أندرو أبو بيلاطس بـ 20٬421 صوتًا

دوائر محافظة المنيا

وتوضح هذه الأرقام وجود منافسة قوية وممتدة داخل مختلف دوائر محافظة المنيا، حيث شهدت جولة الفرز الأولى تسجيل أرقام مرتفعة مقارنة بالدوائر الانتخابية الأخرى على مستوى الجمهورية، مما يمهد لجولة إعادة ساخنة في مطلع يناير 2026.

