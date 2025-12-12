انتخابات النواب، الحصر العددي يرجح الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز وبندر المنيا

18 حجم الخط

كشفت المؤشرات الأولية غير الرسمية في الدائرة الأولى مركز وبندر المنيا عن دخول ستة مرشحين سباق جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب الانتهاء من أعمال فرز اللجان العامة والفرعية.

وبحسب الحصر العددي المبدئي، بلغ عدد من يحق لهم التصويت 712,246 ناخبًا، فيما أدلى بأصواتهم 116,416 ناخبًا، وسجلت النتائج 109,948 صوتًا صحيحًا، مقابل 6,468 صوتًا باطلًا.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم ستة مرشحين لخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 ، وجاءت أصواتهم كالتالي:

– علي بدوي: 25,564 صوتًا

– سيد أبو بريدة: 24,025 صوتًا

– أندرو أبو بيلاطس: 20,421 صوتًا

– أحمد حسين الصياد: 18,975 صوتًا

– محمود شكل: 16,415 صوتًا

– علاء السبيعي: 16,359 صوتًا

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية لجولة الإعادة في الدوائر المعاد الاقتراع بها، يوم 18 ديسمبر الجاري، وفقًا لقرارات المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات.

