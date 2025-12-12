الجمعة 12 ديسمبر 2025
انتخابات النواب، الحصر العددي يرجح الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز وبندر المنيا

كشفت المؤشرات الأولية غير الرسمية في الدائرة الأولى مركز وبندر المنيا عن دخول ستة مرشحين سباق جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب الانتهاء من أعمال فرز اللجان العامة والفرعية.

وبحسب الحصر العددي المبدئي، بلغ عدد من يحق لهم التصويت 712,246 ناخبًا، فيما أدلى بأصواتهم 116,416 ناخبًا، وسجلت النتائج 109,948 صوتًا صحيحًا، مقابل 6,468 صوتًا باطلًا.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم ستة مرشحين لخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 ، وجاءت أصواتهم كالتالي:
علي بدوي: 25,564 صوتًا
سيد أبو بريدة: 24,025 صوتًا
أندرو أبو بيلاطس: 20,421 صوتًا
أحمد حسين الصياد: 18,975 صوتًا
محمود شكل: 16,415 صوتًا
علاء السبيعي: 16,359 صوتًا

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية لجولة الإعادة في الدوائر المعاد الاقتراع بها، يوم 18 ديسمبر الجاري، وفقًا لقرارات المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات.

 

