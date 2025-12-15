الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السعودية تواجه الأردن على تذكرة التأهل لنهائي كأس العرب 2025

كأس العرب
كأس العرب
18 حجم الخط

كأس العرب 2025، يلتقي اليوم الإثنين، منتخب السعودية مع نظيره الأردن في نصف نهائي بطولة كأس العرب على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخب السعودية تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على فلسطين، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة.

أما منتخب الأردن، فقد تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على العراق بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس العرب.

وستكون مواجهة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب، رقم 17 في تاريخ مواجهات الفريق رسميا، حيث فاز الأخضر في ثماني مباريات مقابل ست انتصارات للنشامى، بينما حسم التعادل مباراتين.

 

ويعود تاريخ أول مباراة بين المنتخبين إلى عام 1957 حينما تقابلا في دورة الألعاب العربية التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحينها انتصر الأردن بهدف نظيف.وتقابل المنتخبان في مواجهتين سابقتين بالبطولة العربية، انتصرت السعودية بنتيجة 4-0 في عام 1985، ثم فاز الأردن بهدف دون رد في نسخة 2021.

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية والأردن، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والدوحة والعراق، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة منتخبي السعودية والأردن في بطولة كأس العرب 2025.

 

حكم مباراة السعودية والأردن


وقالت صحيفة "اليوم": إن الحكم الباراجواياني خوان بينيتيز هو من سيدير المباراة، على أن يعاونه مواطناه إدواردو كاردوزو وميليسياديس سالديفار كحكمين مساعدين

وسيكون التشيلي كريستيان جاراي هو الحكم الرابع، ومواطنه كلاوديو أوروتيا هو الحكم المساعد الاحتياطي، بينما يجلس الأوروجواياني أنطونيو جارسيا على تقنية الفيديو، ويساعده دينيس هيجلر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة السعودية والأردن السعودية الأردن بطولة كأس العرب كأس العرب 2025 السعودية والأردن

مواد متعلقة

حكم باراجواياني لإدارة مباراة السعودية والأردن في بطولة كأس العرب

ماذا قال رينارد عن مواجهة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب؟

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

الأردن تتخطى العراق بهدف وتضرب موعدا مع السعودية في نصف نهائي كأس العرب

الأكثر قراءة

الصحة: رقابة صارمة لضمان سلامة مياه الشرب المعبأة

جريمة عائلية تهز هوليوود، العثورعلى جثة المخرج روب راينر وزوجته (صور)

51 جنيها انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

أبرزها مواجهتي نصف نهائي كأس العرب، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

9 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الفراولة وانخفاض التين والجوافة في سوق العبور

الطن يتراجع 3250 جنيهًا، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

6 نصائح مهمة للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads