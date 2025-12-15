الإثنين 15 ديسمبر 2025
اقتصاد

الطن يتراجع 3250 جنيهًا، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الإثنين انخفاضًا واضحًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22991 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 675 جنيها.

النطاق السعري: من 13500 إلى 27000 جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 11206 جنيهات للطن.

التغيير: انخفاض 2643 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 17696 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 2803 جنيهات.

النطاق السعري: من 5180 إلى 25000 جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24151 جنيهًا للطن.

التغيير: انخفاض 1182  جنيهًا.

النطاق السعري: من 19800 إلى 27000 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 10649 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 3250 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن.

