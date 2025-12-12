الحصر العددي يكشف المرشحين لجولة الإعادة في 5 دوائر انتخابية بالمنيا

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا منافسة انتخابية واسعة مع إعلان نتائج الحصر العددي الأولية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أسفرت عن تأهل عدد من المرشحين في خمس دوائر لخوض جولة الإعادة، وذلك بعد انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان العامة والفرعية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وترقب لإعلان النتائج الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 ديسمبر الجاري.

دائرة أبوقرقاص

وأظهرت المؤشرات الأولية دخول أربعة مرشحين إلى جولة الإعادة، وهم:

مجدي سعدي بحصوله على 16٬489 صوتًا، حازم فاروق 15٬968 صوتًا، مصطفى التوني 12٬872 صوتًا، حسام أبو زيد 12٬122 صوتًا.

دائرة ديرمواس

وانحصرت المنافسة بين مرشحين اثنين بعد الحصر العددي، وهما:

العمدة علاء قدري مرشح حزب الشعب الجمهوري بـ 20٬279 صوتًا، واللواء أشرف أبو المكارم المرشح المستقل بـ 17٬300 صوت.

دائرة مركز وبندر ملوي

وكشفت النتائج المبدئية عن تأهل ستة مرشحين لجولة الإعادة، وهم:

العمدة وائل إسماعيل 35٬352 صوتًا، محمد مصطفى كمال 24٬763 صوتًا، أسامة عبد الشكور 17٬777 صوتًا، رياض عبد الستار 17٬571 صوتًا، هيلا سلاسي غنى 16٬597 صوتًا، حازم الدروي 15٬380 صوتًا.

الدائرة الأولى – مركز وبندر المنيا

وأسفرت نتائج الحصر العددي عن دخول ستة مرشحين لتصفية الإعادة، وهم:

علي بدوي 25٬564 صوتًا، سيد أبو بريدة 24٬025 صوتًا، أندرو أبو بيلاطس 20٬421 صوتًا، أحمد حسين الصياد 18٬975 صوتًا، محمود شكل 16٬415 صوتًا، علاء السبيعي 16٬359 صوتًا.

الدائرة الثالثة – مغاغة وبني مزار والعدوة

وجاءت النتائج الأولية لتُعلن دخول ثمانية مرشحين إلى جولة الإعادة على أربعة مقاعد، وهم:

حسين حسني غيته 46٬691 صوتًا، محمود عبد الحفيظ 43٬720 صوتًا، حمادة محمد حلبي 37٬713 صوتًا، إيهاب خالد فتحي 37٬158 صوتًا، مصطفى منتصر غزاوي 33٬922 صوتًا، محمد فرغلي 30٬472 صوتًا، اللواء إيهاب عبد العظيم جابر 30٬372 صوتًا، أبو الفتوح الشحات 25٬931 صوتًا.

محافظة المنيا

بهذا تكون محافظة المنيا قد حددت شكل المنافسة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، بواقع 26 مرشحًا موزعين على خمس دوائر انتخابية، وسط انتظار رسمي لإعلان النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 ديسمبر.

