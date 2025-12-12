الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي يكشف المرشحين لجولة الإعادة في 5 دوائر انتخابية بالمنيا

الحصر العددي الأولية
الحصر العددي الأولية لمحافظة المنيا انتخابات نواب 2025
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا منافسة انتخابية واسعة مع إعلان نتائج الحصر العددي الأولية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أسفرت عن تأهل عدد من المرشحين في خمس دوائر لخوض جولة الإعادة، وذلك بعد انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان العامة والفرعية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وترقب لإعلان النتائج الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 ديسمبر الجاري.

دائرة أبوقرقاص

txt

انتخابات النواب، الحصر العددي يرجح الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز وبندر المنيا

txt

بينهم العمدة وعبد الستار وهيلا، الحصر العددي الأولي يكشف المتأهلين لجولة الإعادة بدائرة مركز وبندر ملوي في المنيا

وأظهرت المؤشرات الأولية دخول أربعة مرشحين إلى جولة الإعادة، وهم:
مجدي سعدي بحصوله على 16٬489 صوتًا، حازم فاروق 15٬968 صوتًا، مصطفى التوني 12٬872 صوتًا، حسام أبو زيد 12٬122 صوتًا.

دائرة ديرمواس

وانحصرت المنافسة بين مرشحين اثنين بعد الحصر العددي، وهما:
العمدة علاء قدري مرشح حزب الشعب الجمهوري بـ 20٬279 صوتًا، واللواء أشرف أبو المكارم المرشح المستقل بـ 17٬300 صوت.

دائرة مركز وبندر ملوي

وكشفت النتائج المبدئية عن تأهل ستة مرشحين لجولة الإعادة، وهم:
العمدة وائل إسماعيل 35٬352 صوتًا، محمد مصطفى كمال 24٬763 صوتًا، أسامة عبد الشكور 17٬777 صوتًا، رياض عبد الستار 17٬571 صوتًا، هيلا سلاسي غنى 16٬597 صوتًا، حازم الدروي 15٬380 صوتًا.

الدائرة الأولى – مركز وبندر المنيا

وأسفرت نتائج الحصر العددي عن دخول ستة مرشحين لتصفية الإعادة، وهم:
علي بدوي 25٬564 صوتًا، سيد أبو بريدة 24٬025 صوتًا، أندرو أبو بيلاطس 20٬421 صوتًا، أحمد حسين الصياد 18٬975 صوتًا، محمود شكل 16٬415 صوتًا، علاء السبيعي 16٬359 صوتًا.

الدائرة الثالثة – مغاغة وبني مزار والعدوة

وجاءت النتائج الأولية لتُعلن دخول ثمانية مرشحين إلى جولة الإعادة على أربعة مقاعد، وهم:
حسين حسني غيته 46٬691 صوتًا، محمود عبد الحفيظ 43٬720 صوتًا، حمادة محمد حلبي 37٬713 صوتًا، إيهاب خالد فتحي 37٬158 صوتًا، مصطفى منتصر غزاوي 33٬922 صوتًا، محمد فرغلي 30٬472 صوتًا، اللواء إيهاب عبد العظيم جابر 30٬372 صوتًا، أبو الفتوح الشحات 25٬931 صوتًا.

محافظة المنيا 

بهذا تكون محافظة المنيا قد حددت شكل المنافسة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، بواقع 26 مرشحًا موزعين على خمس دوائر انتخابية، وسط انتظار رسمي لإعلان النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا انتخابات مجلس النواب 2025 جولة الإعادة الحصر العددي الدائرة الأولى دائرة أبوقرقاص دائرة ديرمواس دائرة ملوي دائرة مغاغة دائرة بني مزار دائرة العدوة مرشحو الإعادة نتائج الانتخابات اخبار المنيا التصويت الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

انتخابات النواب، الحصر العددي يرجح الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز وبندر المنيا

بينهم العمدة وعبد الستار وهيلا، الحصر العددي الأولي يكشف المتأهلين لجولة الإعادة بدائرة مركز وبندر ملوي في المنيا

انتخابات نواب المنيا، مؤشرات أولية ترجح الإعادة بين علاء قدري وأشرف أبو المكارم بدير مواس

مؤشرات أولية تكشف دخول أربعة مرشحين جولة الإعادة بانتخابات أبو قرقاص 2025 في المنيا

زحام متزايد أمام لجان قرية تلة بالمنيا خلال الفترة المسائية لانتخابات النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا، إقبال متفاوت على اللجان اليوم

ارتفاع عدد المضبوطين بسبب المخالفات الانتخابية في المنيا إلى 27 شخصا

إحالة 8 متهمين للنيابة لمحاولتهم التأثير على الناخبين في دوائر المنيا

الأكثر قراءة

انتخابات النواب، الحصر العددي يرجح الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز وبندر المنيا

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

تعرف على شخصية سلوى خطاب ضمن أحداث مسلسل المصيدة

موعد مباراة الجزائر أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد الإمارات في كأس العرب

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

هل يتيح CIB إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج وكلاء شركات الطيران والفنادق؟

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads