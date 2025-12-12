الجمعة 12 ديسمبر 2025
الحصر العددي، الإعادة بين 8 مرشحين للنواب بالدائرة الثالثة في المنيا

مؤشرات أولية تكشف
مؤشرات أولية تكشف الإعادة بين ثمانية مرشحين بالدائرة الثالثة
كشف الحصر العددي لأصوات الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا، التي تضم مراكز مغاغة وبني مزار والعدوة في انتخابات الدوائر الملغاة، عن دخول ثمانية مرشحين سباق جولة الإعادة على أربعة مقاعد في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء اللجنة العامة من فرز الأصوات.

مؤشرات أولية تكشف الإعادة بين ثمانية مرشحين بالدائرة الثالثة في المنيا

وجاءت نتائج المرشحين الذين تأهلوا لجولة الإعادة وفق الحصر العددي المبدئي في انتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا على النحو التالي:

حسين حسني غيته: 46,691 صوتًا
محمود عبد الحفيظ: 43,720 صوتًا
حمادة محمد حلبي: 37,713 صوتًا
اللواء إيهاب عبد العظيم جابر: 30,372 صوتًا
إيهاب خالد فتحي: 37,158 صوتًا
محمد فرغلي: 30,472 صوتًا
أبو الفتوح الشحات: 25,931 صوتًا
مصطفى منتصر غزاوي: 33,922 صوتًا

موعد إعلان الهيئة الوطنية نتيجة الانتخابات

وتترقب الدائرة إعلان النتائج الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقرر صدورها في 18 ديسمبر الجاري، ضمن الدوائر التي أُعيدت بها الانتخابات بقرارات من المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى.

