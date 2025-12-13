أخبار الفن اليوم: عبلة كامل توجه رسالة إلى السيسي.. وتكشف تطورات حالتها الصحية.. ويوسف الشريف يطرح البوستر التشويقي لـ"فن الحرب"

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حديث الفنانة عبلة كامل في تسجيل صوتي مع الإعلامية لميس الحديدي بعد غياب طويل.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

عبلة كامل، أعلنت الإعلامية لميس الحديدي إذاعة أول تسجيل صوتي للفنانة القديرة عبلة كامل، خصّت به برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، وذلك لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية ووضع حد للشائعات المتداولة خلال الفترة الماضية.

وجهت الفنانة القديرة عبلة كامل رسالة عتاب رقيقة لبعض من كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لا تحتاج إلى العلاج أو إلى تلقي رعاية صحية على نفقة الدولة، مؤكدة أن اختلاف الآراء لا ينقص من محبتها لأحد، وقالت: «أنا بحبهم برضه، لكن بقول: رفقًا بالقلوب، وأنا مسامحة، وكلنا مسامحين بعض، وإن شاء الله كلنا نبقى كويسين».

كشفت مصادر مقربة من الفنان عمرو محمد علي عن استمرار تدهور حالته الصحية دون أي تحسن يذكر، مؤكدين أن وضعه الصحي يشهد تراجعًا ملحوظًا مع مرور الوقت، ويعاني من مضاعفات حادة أثرت على قدرته على الحركة والمشاركة في نشاطاته اليومية والفنية.





طرح الفنان يوسف الشريف البوستر التشويقي لمسلسله الجديد “فن الحرب” والذي يشارك به في موسم دراما رمضان القادم 2026.

بدأ السيناريست والمخرج محمد دياب، كتابة حلقات الجزء الثالث من مسلسل “أشغال شقة”، وذلك بمعاونة شقيقته شيرين دياب، حيث اتفق الثنائي على الخطوط الدرامية الخاصة بأحداث الجزء الجديد من المسلسل.



يستعد الفنان رضا البحراوي لإبهار جمهوره خلال احتفالات ليلة رأس السنة بمجموعة من المفاجآت الفنية غير المتوقعة، في حفل يعد بأن يكون من أبرز الفعاليات الغنائية لهذا الموسم.



أنهى الفنان محمود الليثي تسجيل أغاني مسلسل الكينج، الذي يخوض به الماراثون الرمضاني هذا العام، ويشارك فيه النجم محمد عادل إمام في دور البطولة.

لم يكن دعم الفنان أحمد السقا للنجم العالمي محمد صلاح، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» عقب أزمته الأخيرة مع نادي ليفربول، موقفا عابرًا أو وليد اللحظة، بل جاء امتدادًا لسلسلة طويلة من المواقف الإنسانية والداعمة التي اعتاد عليها جمهوره على مدار سنوات.

يحتضن بيت الشعر العربي، مساء الأحد 14 ديسمبر، ليلة فنية وأدبية فلسطينية، بعنوان “بين القاهرة وفلسطين.. قصيدة ترسم ولوحة تنشد قصيدة”.



