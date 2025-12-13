في تسجيل صوتي، عبلة كامل توجه رسالة إلى السيسي وتكشف تطورات حالتها الصحية

18 حجم الخط

عبلة كامل، أعلنت الإعلامية لميس الحديدي إذاعة أول تسجيل صوتي للفنانة القديرة عبلة كامل، خصّت به برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، وذلك لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية ووضع حد للشائعات المتداولة خلال الفترة الماضية.

شكر خاص من عبلة كامل إلى الرئيس السيسي على تبني علاج الفنانين على نفقة الدولة

واستهلت الفنانة عبلة كامل رسالتها الصوتية بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إن قرار تبني علاج الفنانين على نفقة الدولة فاجأها وأسعدها كثيرًا، مؤكدة أنه يعكس إنسانية القيادة وحرصها على الفنانين، وأضافت: «القرار فاجأني وسعدت به جدًا.. وهي لفتة حنونة وهايلة من الرئيس وبشكره جدًا».

رسالة طمأنة من عبلة كامل للجمهور: أنا كويسة وبخير والعمليات السابقة كانت على نفقتي الخاصة

ووجهت عبلة كامل رسالة طمأنة لمحبيها وجمهورها، مؤكدة أنها تتمتع بحالة صحية مستقرة، وقالت:

«أنا بطمن الناس اللي بحبهم وبيحبوني.. أنا كويسة وبخير، كنت عملت عمليات قبل كده وبقيت كويسة، وكلها كانت على نفقتي الخاصة، وأنا مش محتاجة حاجة»، معربة عن تمنياتها بالصحة للجميع.

عبلة كامل امتنان للدعاء ودعوة بالخير: ولكم بمثلها

وأعربت الفنانة القديرة عن امتنانها الكبير لكل من دعا لها، قائلة: «بشكر كل الناس اللي دعولي، وإن شاء الله الملائكة ترد عليكم وتقولكم: ولكم بمثلها»، في رسالة حملت مشاعر تقدير ومحبة لجمهورها.

