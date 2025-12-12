مفاجأة بشأن الحالة الصحية لبطل فيلم عسل أسود

18 حجم الخط

كشفت الفنانة لمياء الأمير، شقيقة الفنان طارق الأمير بطل فيلم «عسل إسود»، عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقها، وذلك بعد نقله إلى المستشفى خلال الأيام الماضية ودخوله العناية المركزة.

وأوضحت لمياء الأمير أن وضعه الصحي يخضع لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي، مشيرة إلى أنها تتابع حالته لحظة بلحظة وتطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

الوضع الصحي للفنان طارق الأمير

وقالت لمياء في تصريح خاص لـ"فيتو" إن الأطباء أبلغوا أسرته أن حالته الصحية تدهورت من جديد، مشيرة إلى عضلة القلب توقفت مرتين متابعة بأن الحالة مازالت حرجة.

وكان يحيى الأمير، شقيق طارق الأمير أعلن عن نقل شقيقه إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وطالب خلال رسالة مؤثرة للجمهور على “فيس بوك” الدعاء لشقيقه قائلا: عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار فالرجاء الدعاء لأخى طارق الأمير عن ظهر غيب فأسألك يارب بكل أسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءا لا يغادر سقما ولا تورينا فيه سوء أبدًا فهو فى حاله حرجه جدا في العناية المركزة.

طارق الأمير شارك في مجموعة من الأفلام اللي عملت صدى واسع وقت عرضها، وظهر غالبًا بشخصيات مساندة لكن ليها حضورا ومن أبرزها اللي بالي بالك، ومشاركته مع أحمد حلمي في عسل اسود وعوكل مع محمد سعد وصنع في مصر مع أحمد حلمي.

