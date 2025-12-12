أحمد السقا يشعل أجواء حفل زفاف ابنة محمد هنيدي بالرقص على الدبكة اللبنانية (فيديو)

الجمعة 12 ديسمبر 2025
شهد حفل زفاف فريدة  ابنة النجم محمد هنيدي، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وخاصة أبناء جيله ومنهم: أحمد السقا وعلاء مرسي ونيرمين الفقي وصبري فواز وغيرهم.

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي 

وشهد حفل زفاف ابنة محمد هنيدي فرحة هيسترية لـ أحمد السقا ، الذي رقص على الدبكة اللبنانية وسط تفاعل كبير من الحضور. 

بكاء محمد هنيدي في حفل زفاف ابنته 

 وشهد حفل الزفاف لقطة مؤثرة للفنان محمد هنيدي، حيث  بكى في حضنها، بينما  حرصت هي على تقبيل يده قبل أن يسلمها إلى عريسها في لقطة خطفت قلوب الحاضرين. 

 

خطوبة فريدة محمد هنيدي 

 وكان قد احتفل محمد هنيدي العام الماضي بخطوبة ابنته فريدة، وظهرت فريدة وخطيبها في حالة من الفرح والسعادة، وارتدت العروس فستانا أبيضا أنيقا. 

وفريدة محمد هنيدي تبلغ من العمر 22 عاما، وشاركت والدها في إنتاج فيلم نبيل الجميل.

