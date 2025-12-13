محمد دياب يبدأ كتابة حلقات الجزء الثالث من مسلسل "أشغال شقة"

18 حجم الخط

بدأ السيناريست والمخرج محمد دياب، كتابة حلقات الجزء الثالث من مسلسل “أشغال شقة”، وذلك بمعاونة شقيقته شيرين دياب، حيث اتفق الثنائي على الخطوط الدرامية الخاصة بأحداث الجزء الجديد من المسلسل.

ومن المفترض أن يتم بدء التحضير لتصوير مسلسل “أشغال شقة 3” عقب انتهاء سباق دراما رمضان المقبل، خاصة أن المسلسل سوف يعرض في شهر رمضان عام 2027.

عدد حلقات مسلسل أشغال شقة جدا

مسلسل أشغال شقة جدًّا مكون من 15 حلقة، وتم عرضه عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

قصة مسلسل أشغال شقة جدًّا

وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدي "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينون بهنَّ من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

