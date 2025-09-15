خروج الجزء الثالث لمسلسل "أشغال شقة جدا" من السباق الرمضاني

كشف مصدر من داخل مسلسل “أشغال شقة جدا”، أن الجزء الثالث من العمل لن يعرض في سباق دراما رمضان المقبل، حيث أنه لم يتم الانتهاء من كتابة حلقات العمل ومن المفترض أن يتم البدء في تصويره خلال الأسابيع القادمة إلا أنه لن يعرض في شهر رمضان.

وأضاف المصدر أن مشروع الجزء الثالث للمسلسل قائم ولم يتم إلغاؤه إلا أنه تم تأجيل لعدة أشهر، كما أنه من المحتمل ان يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية عقب شهر رمضان المقبل.

عدد حلقات مسلسل أشغال شقة جدا

مسلسل أشغال شقة جدًّا مكون من 15 حلقة، وتم عرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

قصة مسلسل أشغال شقة جدًّا

وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدي "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينون بهنَّ من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.