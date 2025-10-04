“بورسعيد من حكايات المقاومة إلى قصائد العبور” ببيت الشعر العربي

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، من خلال بيت الشعر العربي “بيت الست وسيلة” أمسية شعرية بعنوان "بورسعيد.. من حكايات المقاومة إلى قصائد العبور"، وذلك في السابعة مساء غدًا الأحد 5 أكتوبر، بمقر البيت بـ مركز إبداع "الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر.

يشارك في الأمسية نخبة من شعراء بورسعيد هم: نزار البيومي، أحمد الأقطش، مها الجمل، عبد الفتاح البيه، محمد فاروق، محمد رؤوف، عادل الشريني، وإبراهيم حسّان، حيث يقدمون باقة من القصائد التي تعكس ملاحم المقاومة الشعبية في بورسعيد وتستحضر روح العبور العظيم في أكتوبر. ويدير اللقاء الكاتب والشاعر أسامة كمال.

وفي هذا السياق، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن الأمسية تأتي تجسيدًا لرسالة البيت

في توثيق لحظات النضال الوطني من خلال الكلمة الشعرية، قائلًا: "إننا نحرص على أن يكون الشعر مساحةً حية تربط الأجيال الجديدة بتاريخها الوطني، فبورسعيد بما تحمله من بطولات المقاومة، وحرب أكتوبر بما تمثله من ملحمة عبور وانتصار، يظلان علامتين بارزتين في الذاكرة المصرية، ومن هنا تأتي هذه الأمسية لتعيد صياغة تلك اللحظات بروح الشعر وقوة الإبداع."

وتندرج الأمسية ضمن برنامج صندوق التنمية الثقافية الذي يحرص على توظيف الفنون والآداب في إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والوعي لدى الجمهور.

