السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ليلة أدبية وفنية فلسطينية في بيت الشعر العربي، الأحد

ليلة فلسطينية في
ليلة فلسطينية في بيت الشعر العربي، فيتو
18 حجم الخط

يحتضن بيت الشعر العربي، مساء الأحد 14 ديسمبر، ليلة فنية وأدبية فلسطينية، بعنوان “بين القاهرة وفلسطين.. قصيدة ترسم ولوحة تنشد قصيدة”.
تقام الأمسية بمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، وذلك برعاية وزارة الثقافة المصرية.

يشارك من الشعراء الفلسطينيين: ماهر المقوسي، فهد شهاب، هشام محمود، تامر كحيل، رائد قديح، منة بشير، ابتسام أبو سعدة، هبة الأغا.


ومن الفنانين التشكيليين: فايز سرساوي، محمد الفرا، باسل المكلوك، ليزا ماضي، محمد جحلش، شروق العبسي، سليمة الزهري، دعاء شراب.
مع فقرة غنائية للفنان محمد عكاشة.
وذلك بحضور: الروائي ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة. 
يدير الأمسية د. أسامة زيدان.

بيت الشعر العربي ينظم أمسية من سلسلة صالون حجازي 26 أكتوبر

الأحد، بيت الشعر العربي يقدم العرض المسرحي “الورشة 38”


وفي السياق، يقول الشاعر والأديب الفلسطيني رائد قديح: "نلتقي على الاسم الذي كلما حاولوا محوه ازداد وضوحًا، وعلى المعنى الذي كلما أُحرق عاد أكثر اشتعالًا: فلسطين؛
فلسطين بوصفها نداء الأرض حين تُجرَح، ووصية الذاكرة حين تُحاصَر، وامتحان الإنسان الأخير في مواجهة العدم.
نلتقي في القاهرة التي علّمت القصيدة أن تكون وطنًا، وعلّمت الكلمة أن تقف مستقيمة حين تنحني الأزمنة".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيت الشعر العربي وزارة الثقافة المصرية مركز إبداع الست وسيلة الجامع الأزهر ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين الشاعر والأديب الفلسطيني رائد قديح فلسطين

مواد متعلقة

بيت الشعر العربي يحيي ذكرى "فؤاد حداد" والد الشعراء

بيت الشعر العربي يحتفي بـ"شعراء اليمن" في أمسية خاصة

الأكثر قراءة

تشيلسي يفوز على إيفرتون 0/2 ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

تشيلسي يتقدم على إيفرتون 0/2 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على برايتون 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads