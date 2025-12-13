ليلة أدبية وفنية فلسطينية في بيت الشعر العربي، الأحد

18 حجم الخط

يحتضن بيت الشعر العربي، مساء الأحد 14 ديسمبر، ليلة فنية وأدبية فلسطينية، بعنوان “بين القاهرة وفلسطين.. قصيدة ترسم ولوحة تنشد قصيدة”.

تقام الأمسية بمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، وذلك برعاية وزارة الثقافة المصرية.

يشارك من الشعراء الفلسطينيين: ماهر المقوسي، فهد شهاب، هشام محمود، تامر كحيل، رائد قديح، منة بشير، ابتسام أبو سعدة، هبة الأغا.



ومن الفنانين التشكيليين: فايز سرساوي، محمد الفرا، باسل المكلوك، ليزا ماضي، محمد جحلش، شروق العبسي، سليمة الزهري، دعاء شراب.

مع فقرة غنائية للفنان محمد عكاشة.

وذلك بحضور: الروائي ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

يدير الأمسية د. أسامة زيدان.



وفي السياق، يقول الشاعر والأديب الفلسطيني رائد قديح: "نلتقي على الاسم الذي كلما حاولوا محوه ازداد وضوحًا، وعلى المعنى الذي كلما أُحرق عاد أكثر اشتعالًا: فلسطين؛

فلسطين بوصفها نداء الأرض حين تُجرَح، ووصية الذاكرة حين تُحاصَر، وامتحان الإنسان الأخير في مواجهة العدم.

نلتقي في القاهرة التي علّمت القصيدة أن تكون وطنًا، وعلّمت الكلمة أن تقف مستقيمة حين تنحني الأزمنة".



