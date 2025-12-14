الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤثر على مصر وسقوط أمطار بهذه المناطق

18 حجم الخط

حالة الطقس، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن مصر على موعد مع منخفض جوي جديد يبدأ تأثيره بدءًا من اليوم، مصحوبًا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة القاهرة والناس، أن التأثير الأكبر للمنخفض سيكون على بلاد الشام، مع هطول أمطار غزيرة تستمر عدة أيام على سوريا ولبنان وفلسطين.

نشاط الرياح وسقوط الأمطار على السواحل والبحر الأحمر

وأشار محمود القياتي إلى أن مرور المنخفض الجوي سينتج عنه نشاط ملحوظ في حركة الرياح وسقوط أمطار، قد تتفاوت شدتها من محافظة لأخرى، مؤكدًا أن محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ستكون ضمن المناطق التي قد تتعرض لأمطار غزيرة أحيانًا خلال الأيام المقبلة.

استقرار الأجواء مع نهاية الأسبوع

ولفت القياتي إلى أن تأثير المنخفض سيتراجع تدريجيًا مع نهاية الأسبوع، لتبدأ الأجواء في الاستقرار النسبي على أغلب الأنحاء، مع تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، مشددًا على ضرورة متابعة المواطنين للتقارير اليومية لتجنب أي مفاجآت في الطقس، خاصة على المناطق الساحلية والجنوبية التي قد تشهد هطول أمطار متفرقة.

السواحل الشمالية والبحر الأحمر أكثر المحافظات تأثرًا

شدد القياتي على أن فرص سقوط الأمطار تشمل عددًا من المحافظات، أهمها السواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل، خصوصًا مع نشاط الرياح الذي قد يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة.

