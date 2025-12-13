السبت 13 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ينافس في موسم دراما رمضان، يوسف الشريف يطرح البوستر التشويقي لـ"فن الحرب"

يوسف الشريف، فيتو
يوسف الشريف، فيتو
طرح الفنان يوسف الشريف البوستر التشويقي لمسلسله الجديد “فن الحرب” والذي يشارك به في موسم دراما رمضان القادم 2026.

ونشر يوسف الشريف البوست عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس وكتب قائلا: “يا رب يبقى خير…. دعواتكم”.

وبدأ الفنان يوسف الشريف مؤخرا تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “فن الحرب”، داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث يعود للمنافسة الرمضانية من خلال ذلك العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والبوليسية.


 يوسف الشريف يعود بعد غياب

ومن المفترض أن يعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل، والذي يشهد مشاركة يوسف الشريف في المنافسة الدرامية بعد غياب استمر أكثر من أربعة سنوات 

ويشارك في بطولة مسلسل فن الحرب، ريم مصطفى وشيري عادل وإسلام إبراهيم ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

من جانب آخر يستأنف الفنان يوسف الشريف تصوير أحدث أفلامه “ديربي الموت”، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر لسنوات.
ويصور يوسف الشريف مشاهد من الفيلم بإحدى الدول الأوروبية، بعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للعمل، الذي من المفترض أن يعرض خلال عام 2025 بالسينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب يوسف الشريف،غادة عبد الرازق ودينا الشربيني ومن إخراج أحمد نادر جلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف هو مسلسل “كوفيد 25”، والذي عرض في شهر رمضان 2021، ولم يحقق وقتها النجاح المطلوب ليغيب يوسف الشريف عن الساحة الفنية بشكل كامل منذ ذلك الوقت.

