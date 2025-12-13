عبلة كامل توجه رسالة عتاب بسبب قرار العلاج على نفقة الدولة: «رفقًا بالقلوب»

18 حجم الخط

عبلة كامل، وجهت الفنانة القديرة عبلة كامل رسالة عتاب رقيقة لبعض من كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لا تحتاج إلى العلاج أو إلى تلقي رعاية صحية على نفقة الدولة، مؤكدة أن اختلاف الآراء لا ينقص من محبتها لأحد، وقالت: «أنا بحبهم برضه، لكن بقول: رفقًا بالقلوب، وأنا مسامحة، وكلنا مسامحين بعض، وإن شاء الله كلنا نبقى كويسين».

إشادة متجددة من عبلة كامل بقرار الرئيس السيسي واعتباره لفتة كريمة وإنسانية

وجددت الفنانة عبلة كامل، خلال تسجيلها الصوتي، توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن قراره يمثل لفتة كريمة وإنسانية تعكس اهتمام الدولة بالفنانين، قائلة:«لفتة كريمة منه وبشكره جدًا».

عبلة كامل: لا حسابات شخصية لي على مواقع التواصل الاجتماعي وأي صفحات منسوبة لي غير صحيحة

وحسمت عبلة كامل الجدل حول وجود أي حسابات أو صفحات رسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة بشكل قاطع: «ما عنديش أي حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومش هيبقى عندي لحد ما أقابل وجه كريم»، مشددة على أن أي صفحات تحمل اسمها لا تمت لها بصلة.

عبلة كامل: دائرتي مغلقة وأي تصريحات متداولة لا تصدر عني أو عن المقربين مني

وأضافت الفنانة القديرة أن حياتها الشخصية تقوم على الخصوصية الكاملة، قائلة: «دائرتي مغلقة جدًا وقافلة على نفسي، ومن حولي دائرتهم مغلقة، وأي تصريح يطلع مش عن لساني ولا لسان اللي حواليا»، في تأكيد واضح على رفضها تداول تصريحات منسوبة إليها دون سند صحيح.

عبلة كامل تكشف تطورات حالتها الصحية

وأكدت عبلة كامل: "أنا كويسة وبخير، كنت عملت عمليات قبل كده وبقيت كويسة، والعمليات السابقة كانت على نفقتي الخاصة، وأنا مش محتاجة حاجة، وإن شاء الله كلنا على بعضنا نبقى أصحاء ومش محتاجين حاجة بإذن الله، ونفضل بصحة".

رسالة شكر خاصة من عبلة كامل للإعلامية لميس الحديدي وفريق البرنامج

واختتمت عبلة كامل رسالتها بتوجيه الشكر للإعلامية لميس الحديدي وفريق برنامج «الصورة»، قائلة: «لميس يا حبيبتي أنا متشكرة جدًا، وبشكر القائمين على البرنامج إنكم سمحتوا لي أوصل الرسالة، وإن شاء الله كلنا هنبقى بخير»، قبل أن تختم بقولها: «ولا إله إلا الله محمد رسول الله».

