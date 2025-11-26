حالتها حرجة، نقل والدة رضا البحراوي إلى العناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية حالة من القلق في الوسط الفني الشعبي، بعد تعرُّض والدة المطرب رضا البحراوي لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها على الفور إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي لتدهور حالتها.

ووفق مصادر مقربة من الفنان، فقد بدأت الأزمة بشكل مفاجئ، ما دفع الأسرة إلى طلب الإسعاف بشكل عاجل، ليتم نقلها وهي في حالة حرجة تحت إشراف طبي مكثف.



وحرص البحراوي على التواجد بجانب والدته منذ لحظة دخولها المستشفى، وسط حالة من الترقب والدعاء من جمهوره ومحبيه.

