حوادث

إصابة رئيس محكمة بعد انقلاب سيارته بطريق الإسكندرية الصحراوي

في بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تعرض رئيس محكمة لحادث مروري إثر انقلاب سيارته الملاكي بالقرب من بوابات طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي ونتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وتواصل الخدمات المرورية رفع حطام الحادث وتقوم أجهزة البحث الجنائي من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.


وتباشر الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث، مع إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابساته وبيان أسبابه.

