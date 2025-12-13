ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)

18 حجم الخط

أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفل غنائي كبير في قطر وسط حضور جماهيري كبير، وظهر “ناصيف” بنيو لوك جديد خلال الحفل وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

وعلى جانب آخر كان طرح الفنان السوري ناصيف زيتون مؤخرا أغنيته الجديدة “بالأحلام” التي حققت نجاحًا واسع المدى وذلك علي موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتقول كلمات ناصيف زيتون الجديدة “بالأحلام”:"حبا وحابب قلا قديش بحسلا ويللي متلا هيّ والله خلصوا به الأيام عيونا شو إرتحتلن وحكيا غيرن كلن ويللي متلا بس موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام حَبتني على حالي عملت كل شي".

كما تقول كلمات الأغنية: "كرمالي بتحترمني وبتقدرني وبتحنلّي كتير بحلفلا بعيونا ما بعيش من دونا هيّ اللي عرفت انو جواتي ولد صغير موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام".

