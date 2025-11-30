انطلاق تصوير مسلسل "فن الحرب " ليوسف الشريف

18 حجم الخط

بدأ الفنان يوسف الشريف تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “فن الحرب”، داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث يعود للمنافسة الرمضانية من خلال ذلك العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والبوليسية.

مشاركة يوسف الشريف في المنافسة الدرامية بعد غياب

ومن المفترض أن يعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل، والذي يشهد مشاركة يوسف الشريف في المنافسة الدرامية بعد غياب استمر أكثر من أربعة سنوات

ويشارك في بطولة مسلسل فن الحرب، ريم مصطفى وشيري عادل وإسلام إبراهيم ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب

من جانب آخر يستأنف الفنان يوسف الشريف تصوير أحدث أفلامه “ديربي الموت”، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر لسنوات.



ويصور يوسف الشريف مشاهد من الفيلم بأحد الدول الأوروبية، بعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للعمل، الذي من المفترض أن يعرض خلال عام 2025 بالسينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب يوسف الشريف،غادة عبد الرازق ودينا الشربيني ومن إخراج أحمد نادر جلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف هو مسلسل “كوفيد 25”، والذي عرض في شهر رمضان 2021، ولم يحقق وقتها النجاح المطلوب ليغيب يوسف الشريف عن الساحة الفنية بشكل كامل منذ ذلك الوقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.