خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

كشفت سحر، الشهيرة بـ أم عبد الله، إحدى جيران المجني عليها كريمة، المعروفة إعلاميًا بـ عروس المنوفية، تفاصيل جديدة وصادمة حول الجريمة التي هزّت الرأي العام، بعدما لقيت كريمة وجنينها مصرعهما على يد زوجها بعد أربعة أشهر فقط من الزواج، داخل منزلهما بقرية ميت بره بمركز قويسنا.

خطب 3 مرات قبل كريمة

وقالت أم عبد الله إن الجاني سبق له التقدم للزواج ثلاث مرات قبل كريمة، مشيرة إلى أن الخطوبة الثالثة انتهت بطرده هو ووالدته وأسرته من منزل العروس يوم كتب الكتاب، بعد رفض أهلها إتمام الزواج، لتجلس والدته في اليوم التالي تبكي، قبل أن تتدخل إحدى السيدات وتتعهد بإيجاد عروس له، مضيفة: «بعد أيام فوجئنا بخطبته لكريمة، وتم تحديد موعد كتب الكتاب سريعًا».

غياب الجارة عن الفرح وشهادتها المؤثرة

وأوضحت أم عبد الله أنها لم تحضر حفل زفاف كريمة بسبب وفاة نجلها، مؤكدة أنها لا تشارك في الأفراح حزنًا عليه، ولم ترى كريمة بعد زواجها سوى مرتين فقط خلال الأربعة أشهر، المرة الأولى كانت تدعوني لحفل زفافها، والمرة الثانية رأيتها جالسة أمام المنزل، وكان الحزن واضحًا على ملامحها لدرجة أنها لم ترد السلام.

لحظات مرعبة يوم الواقعة

وعن يوم الجريمة، روت الجارة أنها وقت المغرب كانت في طريق عودتها إلى منزلها المجاور، وفوجئت بالجاني ينزل وكريمة على يديه من شقته إلى الدور الأول حيث تقيم والدته، لكنها سقطت من بين يديه، سألته إيه اللي حصل؟ قال إنه ضربها من الظهر وحاول يفوقها زي كل مرة، لكنها ما استجابتش.

علامات الوفاة كانت واضحة

وأكدت أم عبد الله أنها حين نظرت إلى كريمة أيقنت أنها فارقت الحياة، قائلة: عينيها كانت مفتوحة، شفايفها مزرقة، وجسمها متلج.. قست النبض وما لقيتش أي حاجة، مضيفة أنها أخبرتهم بوفاتها، ليرد الجاني قائلًا: «يعني لو كنت وديتها للدكتور ما كانتش ماتت؟».

محاولات إخفاء آثار الجريمة

وأشارت إلى أنهم قاموا بنقل الجثمان إلى الطابق الأرضي وتغطيته، موضحة أنهم وضعوا شيئًا على رأسها لإخفاء الكدمات، وأثناء تجهيز الجثمان لاحظت وجود جرح خلف أذنها وعندما سألته عن الجرح، قال إنه عضها من ودنها عشان تفوق، لكنها ما فاقتش.

رواية ملفقة من والدة الجاني

وفي تلك الأثناء، قالت أم عبد الله إن والدة الجاني طالبت السيدات المتواجدات بالوقوف إلى جانب نجلها، والادعاء بأن كريمة كانت تنظف المنزل وانزلقت وسقطت.

طبيب القرية يكشف الحقيقة

وأضافت أن أسرة الجاني أحضرت طبيبًا من القرية، وبعد توقيع الكشف الطبي أكد وفاتها، لتطلب والدة الجاني من نجلها مغادرة المنزل فورًا قبل وصول الشرطة أو أسرة المجني عليها.

واختتمت أم عبد الله شهادتها قائلة إن الشرطة حضرت إلى المكان وألقت القبض على الجاني، مؤكدة أنها من قامت بالاتصال بأسرة كريمة، الذين حضروا ورفضوا مغادرة المنزل إلا بعد تحرير محضر رسمي وتسلم جثمان نجلتهم بعد معاينتها من قبل النيابة العامة.

