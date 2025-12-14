توروب: الفوز بالسوبر أمام الزمالك أمر مميز.. وسنعمل على بناء جيل جديد من اللاعبين الشباب

18 حجم الخط

أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن احترام القيم الإنسانية والمنافسة على الألقاب يمثلان جزء مهم من فلسفته التدريبية، مشيرا إلى أهمية مباريات القمة أمام الزمالك، وعودة لاعبه إمام عاشور بعد الإصابة، كما كشف عن رؤيته لبناء جيل جديد داخل الفريق وعلاقته بجماهير الأهلي، واستعداده لتحمل الضغوط خلال الفترة المقبلة.

توروب يتحدث عن عزاء الراحل محمد صبري

وقال توروب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حضور عزاء الراحل محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، كان خطوة طبيعية احتراما للاعب وعائلته، مؤكدا أن الاحترام جزء أساسي من قيمه الإنسانية، أحد الزملاء أخبرني أن حضور العزاء سيكون لفتة طيبة، وذهبت بالفعل لتقديم العزاء.

وأشار المدرب الدنماركي إلى أن المنافسة على البطولات في مصر غالبا ما تقتصر على الأهلي والزمالك، لكنه توقع أن تتسع دائرة المنافسة في السنوات المقبلة، بالنظر إلى الأعوام السابقة، قائلا: هناك فريقان يسعيان دائما للفوز باللقب وهما الأهلي والزمالك، لكن كرة القدم اليوم مرتبطة بالأموال، وفي المستقبل ستزداد المنافسة من قبل أندية أخرى، ومع ذلك، أرى أن جماهير الشارع المصري تدعم الأهلي بشكل أكبر، مما يمنح الأحمر أفضلية واضحة.

وتحدث توروب عن مباراة السوبر المصري ومنافسة الأهلي والزمالك، مؤكدا أنها بطولة خاصة تعكس شغف اللاعبين والجماهير قائلا: شعرت في السوبر بأن المباراة كانت ذات قيمة خاصة، ويمكنك رؤية فرحة اللاعبين والمشجعين بالفوز على الغريم التقليدي.

توروب يتحدث عن إمام عاشور وزيزو

وعن عودة إمام عاشور بعد الإصابة، قال المدرب الدنماركي: سعيد بعودته، ولا ينبغي أن ننسى أنه غاب عن المباريات لعدة أسابيع، لذلك سنعيده تدريجيا خطوة بخطوة للحفاظ على مستواه البدني والفني، إذا كانت الجودة متوفرة، فسأجد مكان لكل لاعب في التشكيل.

وأضاف: أتمنى أن يحصل عاشور على حصص تدريبية جيدة مع منتخب مصر، ونحن على تواصل دائم بين مدربي اللياقة بالأهلي والمنتخب لضمان تجهيز اللاعب بشكل مثالي.

وحول مشاركة زيزو في مباراة نهائي السوبر أمام الزمالك، كشف توروب عن أهمية التحدث مع اللاعب شخصيا قبل اللقاء، كان قرار مشاركته صعب نظرا لحساسية المباراة وأول مواجهة أمام فريقه السابق، لكن تحدثت معه وأوضحت له كيفية التحضير، وأدى مباراة رائعة وصنع الهدف الأول، وكان سعيدا بتحقيق أول ألقابه مع الأهلي.

كما أكد توروب أنه ملتزم ببناء جيل جديد داخل الفريق وتحقيق البطولات قائلا: أعد الجماهير ببذل كل ما لدينا للفوز بالبطولات، وسأعمل على تطوير اللاعبين الشباب، وأنا مستعد لتحمل جميع الضغوطات.

وعن جماهير الأهلي، أضاف:أعلم تماما معنى جماهير النادي، وهم جزء مهم من الفريق، لكنني أركز على اتخاذ قراراتي بشكل مستقل وأتمنى دعمهم المستمر للفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رؤيته الشخصية لبناء الفريق قائلا: أتبع رؤيتي في التدريب واتخاذ القرارات، وأهدف إلى تحقيق الفوز والمنافسة على البطولات، مع التركيز على تطوير اللاعبين وخلق جيل قادر على الاستمرار في تحقيق الإنجازات.

