مواقفه لا تتغير، السقا يواصل دعمه للنجوم من محمد صلاح إلى أزمات الوسط الفني

18 حجم الخط

لم يكن دعم الفنان أحمد السقا للنجم العالمي محمد صلاح، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» عقب أزمته الأخيرة مع نادي ليفربول، موقفا عابرًا أو وليد اللحظة، بل جاء امتدادًا لسلسلة طويلة من المواقف الإنسانية والداعمة التي اعتاد عليها جمهوره على مدار سنوات.

دعم محمد صلاح

السقا، الذي يعرف داخل الوسط الفني بمواقفه الصريحة، حرص في رسالته على التأكيد أن محمد صلاح أحد أهم رموز الكرة المصرية والعالمية، وأن تاريخه وإنجازاته أكبر من أي خلاف عابر، وهو نفس النهج الذي لطالما تبناه في مواقف سابقة، حين اختار الوقوف إلى جانب زملائه في لحظات الضغط بدلًا من مجاراة موجات الهجوم.

مواقف إنسانية تتجاوز حدود الوسط الفني

وخلال السنوات الماضية، لم يتردد أحمد السقا في دعم عدد من الفنانين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو نفسية، حيث وجّه رسائل علنية للمساندة، أبرزها دعمه لعدد من النجوم أثناء فترات المرض أو الغياب القسري عن الساحة الفنية، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن «الإنسان قبل الفنان»، وأن الشهرة لا تعفي أصحابها من الحاجة إلى الدعم المعنوي.

دفاع صريح ضد حملات الهجوم والشائعات

وسجل للسقا مواقف واضحة في الدفاع عن زملائه عند تعرضهم لحملات هجوم أو انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا أكثر من مرة إلى احترام الخصوصية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على أن النقد يجب أن يكون مهنيًا وبعيدًا عن التجريح الشخصي.

ولم تقتصر مواقف أحمد السقا على الوسط الفني فقط، بل امتدت إلى دعم رموز رياضية ووطنية في لحظات مفصلية، انطلاقًا من قناعته بأن نجاح أي رمز مصري هو نجاح للجميع، وأن التضامن بين النجوم يبعث برسائل إيجابية للجمهور، خاصة الشباب.

ويحسب للسقا كذلك حرصه الدائم على الابتعاد عن تصفية الحسابات أو إثارة الجدل، حيث اختار في أكثر من أزمة الصمت أو الرسائل الهادئة بدلًا من التصعيد، وهو ما عزز صورته كأحد الفنانين الذين يفضلون الفعل على الكلام.

تفاعل الجمهور مع دعم أحمد السقا لمحمد صلاح أعاد فتح ملف مواقفه السابقة، مؤكدين أن ما يميزه ليس فقط حضوره الفني، بل ثبات مواقفه الإنسانية، ليبقى نموذجًا للفنان الذي يرى في النجومية مسؤولية، وفي الدعم وقت الشدة واجبًا لا يسقط بالتقادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.