مصرع شاب سقط من قطار بمحطة قرية الميمون في بني سويف

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر سقوطه من قطار عند محطة قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقله جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ سقوط شاب من قطار ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا بسقوط شاب من قطار عند محطة الميمون، بـ مركز الواسطى، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الواسطى، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة شاب يُدعى "عبد الله ر. ق" مقيم بذات القرية، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به جراء السقوط.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

نقل جثة الشاب لمستشفى الواسطى ببني سويف

وأشارت مصادر طبية إلى أن الشاب وصل إلى المستشفى جثة هامدة، نتيجة إصابات متعددة وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، بسبب السقوط من القطار أثناء سيره أو توقفه بالمحطة، وجارٍ إعداد التقرير الطبي اللازم لعرضه على جهات التحقيق.

من جانبهم، أكد عدد من أهالي القرية أن الشاب يتمتع بحسن الخلق، مشيرين إلى أن الواقعة جاءت مفاجئة، مطالبين بتشديد إجراءات السلامة بمحطات القطارات، وتوعية المواطنين بمخاطر الصعود أو النزول من القطارات بصورة غير آمنة.

وتواصل الأجهزة المعنية في بني سويف، اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع انتظار تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان، عقب الانتهاء من التحقيقات وسماع أقوال الشهود، للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.

