السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب سقط من قطار بمحطة قرية الميمون في بني سويف

قطار ـ أرشيفية، فيتو
قطار ـ أرشيفية، فيتو
18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر سقوطه من قطار عند محطة قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقله جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

بلاغ سقوط شاب من قطار ببني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا بسقوط شاب من قطار عند محطة الميمون، بـ مركز الواسطى، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الواسطى، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة شاب يُدعى "عبد الله ر. ق" مقيم بذات القرية، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به جراء السقوط.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

نقل جثة الشاب لمستشفى الواسطى ببني سويف

 

وأشارت مصادر طبية إلى أن الشاب وصل إلى المستشفى جثة هامدة، نتيجة إصابات متعددة وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، بسبب السقوط من القطار أثناء سيره أو توقفه بالمحطة، وجارٍ إعداد التقرير الطبي اللازم لعرضه على جهات التحقيق.

من جانبهم، أكد عدد من أهالي القرية أن الشاب يتمتع بحسن الخلق، مشيرين إلى أن الواقعة جاءت مفاجئة، مطالبين بتشديد إجراءات السلامة بمحطات القطارات، وتوعية المواطنين بمخاطر الصعود أو النزول من القطارات بصورة غير آمنة.

وتواصل الأجهزة المعنية في بني سويف، اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع انتظار تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان، عقب الانتهاء من التحقيقات وسماع أقوال الشهود، للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.

انقطاع المياه عن قرى بمركز إهناسيا ببني سويف

أطباء بني سويف تنعى استشاري نساء، وزميله يروي موقفًا إنسانيًّا قبل وفاته بساعات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات إطلاق حملة تنظيم الأسرة

فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار

محافظ بني سويف يحيل واقعة وفاة طالب مدرسة STEM للنيابة العامة

حلول عاجلة لمطالب أهالي بني سويف بالإنارة والصرف والمياه

تقديم 1172 خدمة طبية في قافلة مجانية بقرية نعيم ببني سويف

صحة بني سويف تنفذ برامج تدريبية على رأس العمل بالمستشفيات والمنشآت الطبية

بني سويف تعلن انخفاض نسبة الأمية إلى 13.4%

بني سويف الجامعي تصدر بيانًا بشأن حالة مريضة أثارت جدلًا بالسوشيال ميديا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف الواسطي مركز الواسطى

مواد متعلقة

انقطاع المياه عن قرى بمركز إهناسيا ببني سويف

أطباء بني سويف تنعى استشاري نساء، وزميله يروي موقفًا إنسانيًّا قبل وفاته بساعات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات إطلاق حملة تنظيم الأسرة

فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار

محافظ بني سويف يحيل واقعة وفاة طالب مدرسة STEM للنيابة العامة

حلول عاجلة لمطالب أهالي بني سويف بالإنارة والصرف والمياه

تقديم 1172 خدمة طبية في قافلة مجانية بقرية نعيم ببني سويف

صحة بني سويف تنفذ برامج تدريبية على رأس العمل بالمستشفيات والمنشآت الطبية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز خارج ملعبه 3-2 على بيرنلي

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

برشلونة يفوز على أوساسونا 0/2 ويعزز صدارته للدوري الإسباني

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

باريس سان جيرمان يفوز 3-2 على ميتز ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق مهنا ربيع يخطف أنظار لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بقراءة من سورة سبأ (فيديو)

عبد الله عبد الموجود يتألق بقراءة مؤثرة تلامس القلوب في «دولة التلاوة»(فيديو)

ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة، الإفتاء توضح الآراء الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads