تقديم 1172 خدمة طبية في قافلة مجانية بقرية نعيم ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حرص المحافظة على دعم تلك الجهود بالتنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمات الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة في المناطق البعيدة عن المستشفيات والمراكز الطبية.

قافلة طبية بقرية نعيم ببني سويف

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية وتوعوية يوم أمس الثلاثاء بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المواطنين والقائمين على العمل.

وشارك في القافلة عدد من مسؤولي القوافل الطبية، من بينهم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول المعلومات، وأحمد محمد عجمي المسؤول عن تجهيز موقع القافلة وإعداد العيادات.

وقدمت القافلة خدماتها الطبية من خلال ثلاث عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء.

تقديم 1172 خدمة طبية طبية

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 325 مريضًا، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 23 حالة موجات فوق صوتية.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الصحية المختلفة لـ 134 مواطنًا شملت مبادرة صحة المرأة، والاعتلال الكلوي، والاستبيانات الصحية، والسمعيات، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة من القافلة إلى 1172 خدمة متنوعة لأهالي قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، والقرى المجاورة.

كما شهدت القافلة الطبية تنفيذ سلسلة ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 60 مواطنًا، تضمنت موضوعات مهمة مثل: الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية، إلى جانب التوعية بالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

