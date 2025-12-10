الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظ بني سويف يحيل واقعة وفاة طالب مدرسة STEM للنيابة العامة

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو
أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واقعة وفاة الطالب أدهم عاطف بالصف الأول الثانوي بمدرسة STEM للمتفوقين، للنيابة العامة، وذلك بناءً على تقريري مديريتي التربية والتعليم والصحة، واللذين أثبتا وجود إهمال جسيم في التعامل مع حالة الطالب الصحية. 

 

محافظ بني سويف يحيل واقعة وفاة طالب STEM للنيابة

وتواصل محافظة بني سويف التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن الواقعة والإجراءات المتخذة تجاهها، حيث أنه تم عزل مديرة المدرسة من منصبها بالتنسيق مع الوزارة بعد ثبوت الإهمال الجسيم وفقًا لتقارير مديريتي الصحة والتعليم، مع التأكيد على أن المدرسة تتبع الإدارة المركزية بالوزارة وليست تابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

وبحسب تقرير مديرية الصحة ببني سويف، فقد تعرض الطالب لبرد شديد، وأن سوء التعامل الإداري مع حالته أدى إلى حدوث مضاعفات، فيما أكد وكيلا الصحة والتعليم أن الوضع داخل المدرسة آمن ومطمئن، وأن هناك متابعة مستمرة لضمان سلامة جميع الطلاب.

 

روايات متداولة حول وفاة طالب STEM ببني سويف

 

وفي سياق متصل، تداولت منشورات لعدد من الطلاب وأولياء الأمور بـ مدرسة المتفوقين STEM ببني سويف روايات حول وفاة الطالب، مساء أمس، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة داخل المدرسة لكونها مدرسة داخلية، وسط اتهامات للإدارة بعدم التعامل بالشكل المناسب مع حالته. وبحسب المصادر، فإن ولي أمر الطالب كان قد أبلغ المدرسة بأن ابنه مريض وغير قادر على الحضور، إلا أن الإدارة ـ وفقًا للروايات ـ تمسكت بضرورة حضوره بسبب وجود امتحانات.

 

وجاء بمنشورات الطلاب المتداولة أن الطالب بدأ يعاني من أعراض شديدة داخل المدرسة، وكان يتردد على الممرضة التي اكتفت بإعطائه مسكنات، فيما استمرت الإدارة في مطالبته بحضور الحصص، وأنه نُقل لاحقًا إلى غرفة معزولة تُستخدم عادة للعمال وبعيدة عن الفصول، وتم تقديم الطعام له داخل الغرفة رغم عدم قدرته على تناوله، قبل أن تتدهور حالته بشكل ملحوظ ليُنقل إلى المستشفى حيث توفي أمس متأثرة بحالته المرضية.

 

الطلاب غادروا المدرسة خوفًا من وجود فيروس

 

وجاء برويات بعض اولياء الأمور، أن مديرة المدرسة جمعت الطلاب عقب إعلان الوفاة، وأخبرتهم ـ بحسب ما نُشر ـ بأن المدرسة غير مسؤولة عن الحادث تمامًا، وقد غادر بعض الطلاب السكن عقب الواقعة خوفًا من وجود فيروس، متهمين إدارة المدرسة بالإهمال الطبي والتضييق على الطلاب.

 

