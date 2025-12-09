الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
بني سويف الجامعي تصدر بيانًا بشأن حالة مريضة أثارت جدلًا بالسوشيال ميديا

أصدرت مستشفيات جامعة بني سويف بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية لمريضة تُدعى «رشا.ع.أ» مؤكدة التزامها بالشفافية الكاملة في عرض التفاصيل الطبية والإدارية المرتبطة بحالتها.

 

المريضة حضرت تعاني من آلام شديدة بالبطن

وذكرت مستشفيات جامعة بني سويف، في بيان لها، أن المريضة حضرت في 5 أكتوبر 2025 إلى قسم النساء والتوليد وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، حيث خضعت للفحوصات اللازمة التي أظهرت وجود اشتباه في ورم بالمبيض الأيمن، ليتم وضع خطة طبية للتعامل مع حالتها وفق البروتوكولات المعتمدة داخل المستشفى.

 

وأكدت مستشفيات جامعة بني سويف، أن المريضة أجري لها تدخل جراحي بتاريخ 20 أكتوبر لاستئصال المبيض المصاب، وقد تكللت العملية بالنجاح الكامل كما هو مثبت في السجلات الطبية، وبعد خروج نتيجة العينة الباثولوجية التي أكدت وجود ورم خبيث، تم إبلاغها بنتيجة التحليل وفق الإجراءات الطبية الرسمية، مع توجيهها لمتابعة حالتها داخل المستشفى لضمان حصولها على الرعاية المتخصصة المناسبة، إلا أنها رفضت استكمال المتابعة داخل عيادة النساء وفضّلت التوجه لقسم الأورام مباشرة.

 

رفضت ترك بياناتها وتوجهت لمدير المستشفى

وأضافت مستشفيات جامعة بني سويف، أن المريضة تقدمت بطلب لإجراء تدخل جراحي أكبر على نفقة الدولة، إلا أن الجهة المختصة خارج المستشفى لم توافق على الطلب، وهو أمر لا تتحكم فيه المستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أن مكتب العلاج على نفقة الدولة داخل المستشفى حاول استيفاء جميع البيانات اللازمة لمساعدتها إداريًا، غير أنها رفضت ترك بياناتها وأصرت على التوجّه مباشرة إلى مدير المستشفى، مما أعاق استكمال الإجراءات.

 

وشّددت مستشفيات جامعة بني سويف، على التزامها الكامل بتقديم الرعاية الطبية لجميع المرضى وفق القواعد المنظمة، مؤكدة أن دورها في ملفات العلاج على نفقة الدولة يقتصر على الإعداد والتنسيق ورفع المستندات فقط دون التدخل في قرارات الموافقة أو الرفض، مع ترحيبها باستقبال المريضة في أي وقت لاستكمال متابعتها أو تقديم أي دعم طبي أو إداري تحتاجه، مؤكدة حرصها الدائم على التواصل عبر القنوات الرسمية بعيدًا عن المعلومات غير الدقيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ضبط 15 إشغال طريق و8 محال بدون ترخيص في حملات ببني سويف الجديدة

محافظ بني سويف يوجه برفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة تقلبات الطقس

أمطار غزيرة تضرب بني سويف والمحافظة تدفع بسيارات شفط المياه (صور)

محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يبحثان إنشاء مركز تنمية المهارات التراثية

تمثال الإمام البوصيري يستعيد بريقه بميدان المحطة ببني سويف

محافظ بني سويف يكرم مشرف الإسعاف لإنقاذه عامل تعرض لتوقف تنفس مفاجئ

عقب عطل مفاجئ في خط 123، بني سويف تخصص أرقاما بديلة للإسعاف

زراعة بني سويف تبحث آليات توفير التقاوي عالية الإنتاج ودعم مزارعي القمح

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث دراجة نارية بمنطقة الحمرايا ببني سويف

العُمدة عزالعرب يكشف سر نجاح الجلسات العرفية في إنهاء النزاعات ببني سويف

