ضبط 15 إشغال طريق و8 محال بدون ترخيص في حملات ببني سويف الجديدة

أعلن جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن ضبط 15 إشغال طريق و8 محال بدون ترخيص، بالإضافة لعدد من المخالفات واستكمال حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات.

حملات مكثفة بمدينة بني سويف الجديدة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، بشأن التعامل الحاسم مع أي مخالفة وعدم السماح بممارسة الأنشطة التجارية بدون تراخيص داخل المدن الجديدة، حرصًا على هيبة الدولة والحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة.

حملات مكثفة بمدينة بني سويف الجديدة

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير وإدارات الأمن والأحياء بالجهاز، حيث واصلت فرق التفتيش والأمن تنفيذ خططها اليومية لرصد المخالفات البنائية والإدارية داخل نطاق مدينة بني سويف الجديدة.

ضبط 15 إشغال طريق و8 محال بدون ترخيص

وأسفرت أعمال الحملة عن رفع 15 حالة إشغال طريق تمثلت في تعديات على الأرصفة وأمام المحال بالحى السكني الثاني بـ مدينة بني سويف الجديدة، بعد استغلال تلك المساحات العامة دون وجه حق، مما يعوق حركة المواطنين ويشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8 محال تجارية تعمل بدون تراخيص بالحى السكني الثاني، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الرسمية والتحفظ على المضبوطات بمعرفة شرطة التعمير، وذلك في إطار خطة الجهاز لمتابعة الأنشطة التجارية وضبط المخالفين ومنع أي تجاوزات خارج الإطار القانوني.

حملات مكثفة بمدينة بني سويف الجديدة

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس مدينة بني سويف الجديدة، أن الحملات مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، منعًا لفرض أي أمر واقع أو استغلال للمساحات العامة بطرق غير شرعية.

وأوضح أن الجهاز ملتزم بتطبيق الإجراءات المنظمة لعمل الأنشطة التجارية داخل المدينة، وأن أي نشاط لن يُسمح له بالعمل إلا بعد استخراج التراخيص اللازمة، حفاظًا على النظام العام والمظهر الحضاري وضمان تقديم خدمات آمنة ومنضبطة للسكان.

حملات موسعة لإزالة التعديات وضبط المخالفين

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن الحملات اليومية تأتي في إطار خطة شاملة للرقابة والتطوير، مؤكدًا أن الحفاظ على المدينة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين والتجار مع الجهاز، وعدم ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للمساءلة القانونية.

كما شدد على أن جهاز مدينة بني سويف الجديدة سيواصل العمل "بيد من حديد" لضبط أي تجاوزات، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية ووزارة الإسكان في فرض الانضباط داخل المدن الجديدة ومنع تشويه مظهرها العمراني.

