الجمعة 12 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات إطلاق حملة تنظيم الأسرة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استعدادات الحملة التنشيطية لتنمية الأسرة، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل، والتي تنفذها وزارة الصحة خلال الفترة من 14 إلى 25 ديسمبر الجاري على مرحلتين، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في جميع مدن وقرى المحافظة.

محافظ بني سويف يتابع إطلاق حملة تنظيم الأسرة

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حيث استعرض الجانبان جاهزية الوحدات الصحية والمراكز الطبية وعيادات تنظيم الأسرة لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمة بجودة وكفاءة.

وكلف محافظ بني سويف، رؤساء المراكز والقرى بضرورة التنسيق الكامل مع الإدارات والوحدات الصحية لتسهيل أعمال الحملة، والتأكيد على استخدام مختلف وسائل التوعية لحث المواطنين على الاستفادة من الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لإنجاح فعاليات الحملة التي تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مؤشرات صحة وتنمية الأسرة، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بشكل مجاني ومنظم.

مراحل حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 

من جانبه، أوضح وكيل صحة بني سويف، أن الحملة ستُنفذ على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى من 14 حتى 18 ديسمبر وتشمل إدارات: بني سويف وببا وسمسطا وإهناسيا، أما المرحلة الثانية فتبدأ من 21 حتى 25 ديسمبر وتشمل إدارات: الفشن والواسطى وناصر.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الخدمات ستُقدم بالمجان بالكامل، وتشمل: توقيع الكشف الطبي، وصرف وتركيب وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة، وإجراء الأشعة التليفزيونية، إلى جانب عقد ندوات توعوية تُركز على أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ودورهما في تحسين جودة الحياة للأسرة والمجتمع.

وأكد "جميعة" جاهزية الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، مع توفير مخزون كافٍ من وسائل تنظيم الأسرة داخل جميع النقاط الطبية المشاركة، مشيرًا إلى أن المديرية كثّفت استعداداتها لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في المدن والقرى، وتقديم خدمة صحية عالية المستوى تتماشى مع توجيهات الدولة في دعم صحة المرأة المصرية وتعزيز وعي الأسرة.

