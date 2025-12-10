صحة بني سويف تنفذ برامج تدريبية على رأس العمل بالمستشفيات والمنشآت الطبية

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، تنفيذ برنامجين ميدانيين موسَّعين يستهدفان رفع كفاءة العاملين وتطوير جودة الخدمات الصحية داخل المنشآت الطبية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة للارتقاء بالأداء المهني ودعم جاهزية وحدات الرعاية الأساسية للاعتماد.

 

برنامج تدريبي بمستشفى الفشن المركزي

ففي مستشفى الفشن المركزي، نظَّمت مديرية الصحة اليوم برنامجًا تدريبيًا موسّعًا تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي، والدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور هاني خيري مدير المستشفى، بمشاركة عدد من الكوادر الطبية والفنية. 

 

واشتمل التدريب على عدة محاور أساسية شملت مكافحة العدوى، والجودة، وسلامة المرضى، إلى جانب تنفيذ تدريبات عملية على تطبيق الإجراءات القياسية داخل الأقسام المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى. 

 

وأكد القائمون على البرنامج أن هذا التدريب يأتي ضمن جهود المديرية لتحديث المعلومات وتعزيز الالتزام بمعايير وزارة الصحة، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة وفعّالة داخل المستشفيات.

 

مراجعة تطبيق معايير سلامة المرضى

وفي السياق ذاته، وضمن الخطة الداعمة لتهيئة الوحدات الصحية للاعتماد، نفّذت الدكتورة دعاء سيد روبي، مدير إدارة سلامة المرضى بـ مديرية الصحة ببني سويف، زيارة ميدانية إلى وحدة نزلة حنا التابعة لإدارة الفشن الصحية.

 

وتضمنت الزيارة متابعة تنفيذ الخطة التصحيحية التي تم وضعها خلال المرور السابق، وتدريب الفريق الطبي والتمريضي عمليًا على السياسات والإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs)، إلى جانب مراجعة نقاط القوة والملاحظات المتبقية لضمان جاهزية الوحدة قبل موعد زيارة هيئة الاعتماد. 

 

كما شملت الزيارة متابعة إجراءات مكافحة العدوى والتعقيم والتعامل الآمن مع النفايات، وإعادة فحص الملفات الطبية والتأكد من تطبيق الرقم الطبي الموحّد، إضافة إلى دعم العاملين في استكمال مستندات معايير WFM، والتأكد من جاهزية البنية الإنشائية ومتطلبات السلامة البيئية داخل الوحدة.

 

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، استمرار جهودها المكثفة لدعم وحداتها الصحية وتحسين مستوى الخدمات، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة تتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.

