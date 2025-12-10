حلول عاجلة لمطالب أهالي بني سويف بالإنارة والصرف والمياه

18 حجم الخط

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الخميس الماضي، والذي تم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في قطاعات ومرافق خدمية متنوعة على مستوى المحافظة.

محافظ بني سويف يتابع حلول شكاوى المواطنين

وفي تقرير المتابعة الذي عرضته مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين بـ محافظة بني سويف، أوضحت أنه فيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين المقيمين بـ قرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، والمتضرر من ضعف وانقطاع المياه عن القرية بصفة متكررة، فقد أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم الدفع بسيارات مياه الشرب لخدمة الأهالي خلال فترات الصيانة الوقائية التي تنفذها الشركة لمحطات المياه لضمان استمرارية التشغيل بالكفاءة المطلوبة.

كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات لرفع كفاءة محطة مياه أبو صير، ودعمها بمواتير إضافية لتعزيز قدرتها التشغيلية، مع التأكيد على توفير سيارات مياه نقية في حال حدوث أي انقطاعات ناتجة عن أعطال أو أعمال صيانة.

وفي السياق ذاته، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشكوى الواردة من أحد المواطنين بشارع أبو الفرج بحي مقبل بمدينة بني سويف، والمتعلقة بوجود انسداد وطفح في أحد مواسير شبكة الصرف الصحي، حيث قام مسئولو الشركة والوحدة المحلية بإصلاح الماسورة وإجراء التوصيلات المطلوبة، الأمر الذي أنهى أسباب الشكوى.

حلول عاجلة فى الإنارة والصرف والمياه

كما تمت معالجة شكوى أحد أهالي مركز ببا بمحافظة بني سويف بشأن عدم وجود إنارة بأعمدة الكهرباء بقرية أبو دخان رغم تغيير المحول، حيث أوضحت الوحدة المحلية أن عطلًا مفاجئًا بالمحول كان سبب المشكلة وتم إصلاحه، إلى جانب مراجعة وصيانة كشافات الإنارة واستبدال التالف منها.

وفي مركز الواسطى بني سويف، استجابت الوحدة المحلية لشكوى مواطن من قرية الميمون بشأن نقص أعمدة الإنارة على الطريق الرابط بين عزبتي السوسي الشرقية والغربية، وتم صيانة الأعمدة والكشافات القائمة، فيما يجري دعم الطريق بعدد من الأعمدة الجديدة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

