الأحد 14 ديسمبر 2025
بحث عكسي يظهر حقيقة ظهور بوتين داخل سيارة الأسد ولونا الشبل في الغوطة

انتشرت خلال الساعات الماضية، صورة زعم ناشروها أنها تظهر وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داخل سيارة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خلال جولته في الغوطة برفقة مستشارته الإعلامية لونا الشبل، ضمن مقاطع الفيديوهات المسربة مؤخرًا.

حقيقة ظهور بوتين داخل سيارة الأسد في الغوطة

وادعى ناشرو الصورة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظهر في مرآة السيارة جالسا في المقعد الخلفي لـ سيارة بشار الأسد، الذي تولى القيادة خلال جولته في الغوطة مع الإعلامية الراحلة لونا الشبل.

وبالبحث العكسي عن حقيقة صورة ظهور بوتين فى سيارة الأسد، تبين أن الصورة معدلة رقميًّا “مزيفة”، حيث تم لصق وجه الرئيس الروسي في مرآة سيارة بشار الأسد، على سبيل السخرية السياسية، عقب تطرق الأسد ولونا الشبل إلى الحديث عن عمليات التجميل التي يجريها الرئيس الروسي.

الشخص الثالث في سيارة بشار الأسد ومستشارته لونا الشبل

وأصل الصورة يظهر الشخص الحقيقي الظاهر في المرآة الداخلية لسيارة بشار الأسد، هو أمجد عيسى معاون لونا الشبل، وفق ما أفادت قناة العربية السعودية صاحبة نشر المقاطع المسربة.

وكان أمجد عيسى من الشخصيات البارزة في الإعلام الرسمي السوري، إذ أشرف على مؤسسة الوحدة المسئولة عن صحيفتي الثورة وتشرين، وشارك في جولات تفاوض عديدة بين النظام والمعارضة، منها مفاوضات جنيف 2016 برعاية ستيفان دي ميستورا، وجولات "أستانة" في كازاخستان. ولم يعرف حتى الآن مكانه الحالي.

سوريا تحتفل بالذكرى الأولى لسقوط بشار الأسد

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة ضد بشار الأسد

 

