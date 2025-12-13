السبت 13 ديسمبر 2025
انقطاع المياه عن قرى بمركز إهناسيا ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن عدد من قرى مركز إهناسيا، وتشمل: قرية منشأة عبد الصمد، قرية ننا، قرية ذكي فاضل، وقرية وش الباب، وذلك صباح اليوم السبت، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، لمدة ست ساعات كاملة، نظرًا لتنفيذ أعمال تطهير بالخزان الأرضي بمحطة مياه منشأة عبد الصمد (فرع إهناسيا).

 

انقطاع المياه بعدد من قرى إهناسيا ببني سويف

وتهيب شركة مياه بني سويف، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع تأكيد توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة في حال الحاجة إليها، ويمكن للمواطنين التواصل للاستفسار أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، أو من خلال رقم واتس آب 01211175827.

 

وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عددًا من مواقع العمل التابعة للشركة للوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، حيث تابعت الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ منظومة التخلص من مياه الصرف المعالجة بمحطة معالجة كوم أبو راضي، إلى جانب تفقدها سير العمل بعدد من الأعمال الجارية بمحطة رفع أبوصير بمركز الواسطى.

 

رئيس مياه بني سويف تتابع صرف بالواسطي

وأكدت رئيس شركة مياه بني سويف، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، مشددة على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه فرق التنفيذ أو تؤثر في سير العمل. 

 

وأشادت رئيس مياه بني سويف، بالجهود المبذولة والانضباط داخل مواقع العمل من جميع الفرق الفنية والهندسية، مؤكدة أن هذه المشروعات تُعد من المشروعات الحيوية التي تدعم البنية التحتية وتساهم في تطوير المرافق العامة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من مراكز المحافظة.

وأكدت "سليمان" أن هذه المتابعة تأتي في إطار حرص الشركة على ضمان استمرارية تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة بني سويف، وتنفيذ الأعمال المخططة بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز كفاءة المنظومة الخدمية بالمحافظة.

 

