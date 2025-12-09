بني سويف تعلن انخفاض نسبة الأمية إلى 13.4%

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن انخفاض نسبة الأمية إلى 13.4% بين المواطنين من عمر 15 سنة فأكثر، وذلك وفق التقرير الرسمي الصادر حتى 9 مارس 2025، في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمحو الأمية وتعزيز الوعي المجتمعي.

انخفاض نسبة الأمية إلى 13.4% ببني سويف

وأكدت محافظة بني سويف أن هذا الانخفاض الملحوظ يأتي نتيجة عمل تكاملي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، ضمن منظومة تستهدف دعم رؤى وأهداف استراتيجية مصر 2030، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة وجودة حياة المواطنين.

وتوضح محافظة بني سويف أن برامج محو الأمية شهدت خلال الفترة الماضية توسعًا في آليات التنفيذ وتفعيلًا لدور الوحدات المختصة بالمحافظة، إلى جانب التوسع في المبادرات التثقيفية داخل القرى والمراكز.

محافظ بني سويف يثني على جهود محو الأمية

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهود النوعية التي بُذلت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من تقدم في هذا الملف هو ثمرة تعاون حقيقي بين عدة جهات عملت كفريق واحد.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن تحسن المؤشرات جاء نتيجة تطبيق استراتيجية المحافظة التي تعتمد على دعم البرامج النوعية وتوسيع دائرة الشراكة مع المجتمع المدني، من خلال تفعيل وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، وتكثيف دور وحدة السكان ووحدة التنمية الاقتصادية في تعزيز الوعي الفكري والتثقيفي.

محافظ بني سويف: ثمرة تعاون حقيقي

كما شدّد محافظ بني سويف، على أهمية التعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى تفعيل وحدات شؤون المرأة وتكافؤ الفرص وشؤون الإعاقة، واستثمار المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "بداية لبناء الإنسان المصري".

وجاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي عرضه أسامة وليام، مدير فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف، والذي أوضح أن نسبة الأمية بين الذكور بلغت 9.8%، بينما وصلت بين الإناث إلى 17.2%، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه المحافظ لهذا الملف، وتوجيهاته المستمرة بتسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكات النوعية مع الجهات الأهلية، بما يضمن وصول البرامج التعليمية والمبادرات التوعوية إلى الفئات المستهدفة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

