أطباء بني سويف تنعى استشاري نساء، وزميله يروي موقفًا إنسانيًّا قبل وفاته بساعات

نعت نقابة الأطباء بـ محافظة بني سويف الدكتور خالد وحيد جعفر، استشاري النساء والتوليد، والذي وافته المنية مساء أمس الخميس، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومرضاه لما عُرف عنه من إنسانية ومهنية رفيعة.

ونشر الدكتور ريمون بشري، استشاري الجراحة العامة والتجميل والحروق بـ مستشفيات جامعة بني سويف، آخر موقف جمعه بالراحل عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، موثقًا لحظات إنسانية تعكس حجم العطاء الذي قدمه الدكتور خالد حتى آخر يوم في حياته.

وكتب بشري قائلًا: «والله العظيم مش مصدق… لسه إمبارح الصبح ـ الأربعاء ـ قبل وفاته بيوم واحد، كنا قاعدين مع بعض في مستشفى سانت تريز بعد ما خلصت عمليات، كان عنده حالة واحدة لست في حالة إجهاض ونزيف، وبعت العاملة تجيب المريضة، رجعت العاملة وقالت له: عملوا الملف بس لسه ما دفعوش الفلوس. رد عليها وقال: هاتي الست نلحقها… ومش مهم الفلوس، ولو ما دفعوش الفلوس للمستشفى هابقى أحاسبكم… بس نلحق الست قبل ما تتصفى من النزيف».

هذا الموقف، كما يروي بشري، لم يكن غريبًا على الدكتور خالد وحيد، الذي كان معروفًا بمساندته الدائمة للمرضى، وتقديمه الخدمة الطبية لكل محتاج دون النظر إلى المقابل، وقد اعتبر زملاؤه أن هذه الواقعة تُجسد جوهر شخصيته المهنية والإنسانية، وتُخلّد آخر أيامه في صورة من الرحمة والالتزام وصدق النية.

وأكد عدد من اطباء بني سويف، أن الراحل ترك أثرًا كبيرًا داخل المجتمع الطبي في بني سويف، حيث كان نموذجًا للطبيب الذي يؤدي رسالته بإخلاص، ويضع حياة المريض فوق أي اعتبار، مشيرين إلى أن سيرته ستظل باقية في الذاكرة بما حملته من مواقف إنسانية عديدة.

واختتم الدكتور ريمون بشرى، تدوينته بالدعاء قائلًا: «الله يرحمك يا دكتور خالد، في الجنة بإذن الله»، وشارك زملاء الراحل ومرضاه الذين نعوه بكلمات مؤثرة تعكس حجم المحبة التي حظي بها خلال سنوات عمله.

