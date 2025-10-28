الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرق طفلين شقيقين في مياه ترعة زاوية المصلوب ببني سويف

حادث
حادث

شهدت محافظة بني سويف، اليوم، غرق طفلين شقيقين في ترعة قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى، أثناء لهوهما أمام منزلهما، حيث سقطا في الترعة المجاورة ولَقيا مصرعهما في الحال. وتمكن الأهالي من انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

بلاغ بغرق طفلين شقيقين ببني سويف

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أحمد علي، مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغ من الدكتورة هبة حسن، مديرة مستشفى الواسطى المركزي، بوصول طفلين جثتين هامدتين عن طريق ذويهما، بادعاء غرقهما في ترعة قرية زاوية المصلوب.

وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بـ مديرية أمن بني سويف، كثفت أجهزة الأمن جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها المقدم عماد عثمان، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، أن الطفلين كانا يلهوان أمام منزلهما القريب من الترعة، فاختل توازنهما وسقطا في المياه، مما أدى إلى غرقهما على الفور، قبل أن يتمكن الأهالي من انتشال الجثتين.

انتشال جثماني الطفلين ونقلهما للمستشفى

وكشفت التحريات أن الضحيتين هما: محمد أحمد قاسم، البالغ من العمر 5 سنوات، وشقيقه محمود أحمد قاسم، 3 سنوات، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف التي تولت التحقيق، حيث أمرت بالتصريح بدفن الجثتين عقب توقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كما كلفت المباحث الجنائية باستكمال التحريات حول ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

رئيس جامعة بني سويف: نعمل على رفع الوعي الصحي بمخاطر الزهايمر

ورشة لتأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع اضطرابات توازن الجسم ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع انطلاق برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

تحرير 50 محضرًا تموينيًا وإحباط محاولة بيع دقيق مدعم في بني سويف

إصابة 11 شخصًا بحادث انقلاب تروسيكل بطريق "دشاشة ـ سمسطا" ببني سويف

ضبط 350 مخالفة تموينية بمخابز وأسواق ومستودعات في بني سويف

المرشح الكومبارس.. وجه خفي لتفتيت الأصوات بالانتخابات

النافورة الراقصة بكورنيش بني سويف تخطف أنظار فوج سياحي ألماني

مصرع موظف وإصابة آخرين من «المركزي للمحاسبات» في حادث مروري ببني سويف

عزل أستاذ بجامعة بني سويف بعد تورطه في قضايا نصب وتدليس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف قرية زاوية المصلوب مركز الواسطى مستشفى الواسطى المركزي

مواد متعلقة

رئيس جامعة بني سويف: نعمل على رفع الوعي الصحي بمخاطر الزهايمر

ورشة لتأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع اضطرابات توازن الجسم ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع انطلاق برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

تحرير 50 محضرًا تموينيًا وإحباط محاولة بيع دقيق مدعم في بني سويف

إصابة 11 شخصًا بحادث انقلاب تروسيكل بطريق "دشاشة ـ سمسطا" ببني سويف

ضبط 350 مخالفة تموينية بمخابز وأسواق ومستودعات في بني سويف

المرشح الكومبارس.. وجه خفي لتفتيت الأصوات بالانتخابات

النافورة الراقصة بكورنيش بني سويف تخطف أنظار فوج سياحي ألماني

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

"طوفان الأقصى"، تأصيل تاريخي مختلف لفكرة المقاومة الفلسطينية

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية