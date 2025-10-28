غرق طفلين شقيقين في مياه ترعة زاوية المصلوب ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم، غرق طفلين شقيقين في ترعة قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى، أثناء لهوهما أمام منزلهما، حيث سقطا في الترعة المجاورة ولَقيا مصرعهما في الحال. وتمكن الأهالي من انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

بلاغ بغرق طفلين شقيقين ببني سويف

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أحمد علي، مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغ من الدكتورة هبة حسن، مديرة مستشفى الواسطى المركزي، بوصول طفلين جثتين هامدتين عن طريق ذويهما، بادعاء غرقهما في ترعة قرية زاوية المصلوب.

وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بـ مديرية أمن بني سويف، كثفت أجهزة الأمن جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها المقدم عماد عثمان، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، أن الطفلين كانا يلهوان أمام منزلهما القريب من الترعة، فاختل توازنهما وسقطا في المياه، مما أدى إلى غرقهما على الفور، قبل أن يتمكن الأهالي من انتشال الجثتين.

انتشال جثماني الطفلين ونقلهما للمستشفى

وكشفت التحريات أن الضحيتين هما: محمد أحمد قاسم، البالغ من العمر 5 سنوات، وشقيقه محمود أحمد قاسم، 3 سنوات، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف التي تولت التحقيق، حيث أمرت بالتصريح بدفن الجثتين عقب توقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كما كلفت المباحث الجنائية باستكمال التحريات حول ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

