صحة بني سويف: افتتاح عيادة جديدة للأوعية الدموية بمستشفى الواسطى المركزي

وكيل صحة بني سويف
وكيل صحة بني سويف ومديرة مستشفى الواسطى، فيتو
أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن افتتاح عيادة جديدة للأوعية الدموية بمستشفى الواسطى المركزي، لتعزيز الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتوفير رعاية متخصصة في أمراض الأوعية والشرايين ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة الصحية.

إفتتاح عيادة للأوعية الدموية بمستشفى الواسطى

وقالت الدكتورة هبة حسن، مدير مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، إن العيادة الجديدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل علاج دوالي الساقين، والقدم السكري، وعلاج جلطات الأوردة الطرفية، بالإضافة إلى التعامل مع حالات القصور الحاد والمزمن بالدورة الدموية الطرفية. 

وأضافت مدير مستشفى الواسطى، أن العيادة توفر أيضًا خدمة تركيب جهاز حقن العلاج الكيماوي، وتركيب القسطرة المستديمة للغسيل الكلوي، بما يسهم في تخفيف مشقة السفر عن المرضى وتوفير خدمات متخصصة داخل نطاق المركز.

وأشارت الدكتورة هبه حسن، إلى أن العيادة تستقبل المرضى يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، مؤكدة حرص المستشفى على التوسع في الخدمات الطبية المتخصصة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وكيل صحة بني سويف يشيد بتطوير مستشفى الواسطى

من جانبه، أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بالجهود المبذولة من إدارة المستشفى والفرق الطبية لافتتاح العيادة وتوفير تجهيزاتها اللازمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط المديرية للتوسع في العيادات التخصصية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في المستشفيات المركزية. 

وأشار وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن المديرية تعمل على دعم المستشفيات بالكوادر والتجهيزات الحديثة، بما يضمن تحسين جودة الخدمة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

وكان وكيل صحة بني سويف، قد أصدر قرارًا، في السادس من أكتوبر الماضي، بتكليف الدكتورة هبة حسن بتسيير أعمال مدير مستشفى الواسطى المركزي، في إطار خطة المديرية لضخ دماء جديدة والدفع بالكفاءات المتميزة داخل المنظومة الصحية، وتمكين القيادات الشابة المؤهلة علميًا وعمليًا من تولي مواقع المسئولية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الرسمية