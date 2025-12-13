السبت 13 ديسمبر 2025
استشاري: الزعتر به مادة مطهرة قوية ويحمي من البكتيريا والفيروسات

تنتشر الفيروسات في وقتنا الحالي نتيجة انخفاض حرارة الطقس التي تضعف مناعة الكبار والصغار مما يسبب انتشار الأمراض المعدية.

وتحرص ربات البيوت حاليًّا على تقديم الأكلات والمشروبات التي تقوى المناعة للوقاية من الأمراض المعدية المنتشرة حفاظًا على صحة أفراد الأسرة.

 

فوائد الزعتر في تقوية المناعة 

ويقول الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، إن الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التي تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والزيوت الطيارة والمواد المطهرة وهو مقوٍّ جيد للمناعة يحمي من الأمراض المعدية والبكتيريا والفيروسات في وقتنا الحالي لذا يجب تناوله كمشروب دافئ وإضافته للطعام وذلك لتقوية مناعة الكبار والصغار والوقاية من الأمراض.

فوائد الزعتر 

الزعتر كان يستخدم كمطهر للمستشفيات 

وأضاف نزيه، أن الزعتر قديمًا كان يستخدم كمطهر للمستشفيات والأرضيات فاعليته في قتل البكتيريا والفيروسات، كما استخدم للوقاية من الطاعون في العصور القديمة وهناك قصة في إحدى الدول الأوروبية كان هناك لصوص يفتحون القبور ليلًا أثناء انتشار مرض الطاعون لسرقة الأسنان الذهب من الجثث وكانوا لا يصابون بالطاعون، وأثناء محاكمتهم طلب القاضي منهم معرفة سبب عدم إصابتهم بالطاعون مقابل تخفيف الحكم، وكان ردهم الزعتر فهو سر حمايتهم من الطاعون، واستخدم بعدها في حماية بلاد كاملة من انتشار الطاعون، لذا تناول الزعتر سر من أسرار تقوية المناعة والوقاية من جميع الأمراض.

وسر الوقاية من الأمراض المعدية في وقتنا الحالي التغذية السليمة وتناول المشروبات الدافئة على مدار اليوم خاصة الزعتر بجانب اليانسون والنعناع والزنجبيل والقرفة والليمون المغلي وغيرهم من المشروبات.

