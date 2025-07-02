فوائد الزعتر، يخفض ضغط الدم والكوليسترول ويقوى المناعة

فوائد الزعتر، الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لنكهته المميزة حيث يقدم مع الدجاج واللحوم والجبن والمخبوزات.

وفوائد الزعتر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزعتر نبات عطري مشهور في الوطن العربي، يستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والطهي، ويتميز برائحته القوية ومذاقه المميز، ويستخدم طازج أو مجفف، كما يستخلص منه زيت الزعتر الذي يحتوي على فوائد كثيرة، ويحتوي الزعتر على مضادات أكسدة قوية وزيوت طيارة مثل "الثيمول" و"الكارفكرول"، وهي المسؤولة عن العديد من خصائصه العلاجية.

فوائد الزعتر

فوائد الزعتر للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الزعتر للصحة:-

الزعتر يحتوي على فيتامين C ومركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يعزز مقاومة الجسم للأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

يستخدم الزعتر تقليدي لعلاج السعال، والتهابات الحلق، والتهابات الشعب الهوائية، حيث يساعد في طرد البلغم وتهدئة الجهاز التنفسي.

مركب "الثيمول" الموجود في الزعتر يعمل كمطهر طبيعي، ويستخدم في علاج الالتهابات البكتيرية في الفم والحلق والجهاز الهضمي.

يساعد الزعتر على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

يحفز الزعتر إنتاج العصارات الهضمية، ويُقلل من الغازات والانتفاخات، كما يساعد في علاج التقلصات المعوية واضطرابات المعدة.

يحتوي الزعتر على مركبات مضادة للأكسدة، تحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة وأمراض السرطان.

أظهرت بعض الدراسات أن الزعتر قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

رائحة الزعتر العطرية لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، وتستخدم في العلاج بالروائح لتحسين المزاج وتقليل التوتر.

الزعتر له خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، ويمكن استخدامه في علاج حب الشباب والبثور، كما يستخدم ماء الزعتر كتونر طبيعي لتطهير البشرة.

بفضل مضادات الأكسدة، يساعد الزعتر في حماية البشرة من التجاعيد والخطوط الدقيقة الناتجة عن الجذور الحرة.

زيت الزعتر يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه، كما يستخدم في علاج القشرة.

محاذير تناول الزعتر

وتابعت، لا ينصح باستخدام الزعتر بكميات كبيرة للحامل لأنه قد يحفز الرحم، وقد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص عند استخدامه موضعيا لذا يجب تناوله بكميات قليلة وبحذر، كما يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الزعتر طبيا، خاصة لمرضى القلب أو السكري أو من يتناولون أدوية معينة، والزعتر نبات طبي وغذائي غني بالفوائد، يستخدم منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض وتحسين الصحة العامة، ويقدم كتوابل أو كمشروب وايضا يتم استخدام زيته فهو مفيد فى جميع حالاته.

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